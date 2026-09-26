LPF Torneo Apertura 2026 previa| Veraguas United vs Sporting San Miguelito: un juego, dos objetivos

Sintoniza el partido Veraguas United vs Sporting San Miguelito el domingo 27 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Veraguas United y Sporting San Miguelito se enfrentan este domingo 27 de septiembre, en uno de los duelos interconferencias de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El encuentro está programado para las 6:15 p.m. en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo, en Santiago de Veraguas.

El compromiso enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos distintos en sus respectivas conferencias, pero separados por pocos puntos en la clasificación general.

Veraguas United está entre los primeros puestos de la Conferencia Oeste con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y una derrota en nueve partidos. El equipo veragüense ha marcado 14 goles y ha recibido 13.

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Los dirigidos por el conjunto de Veraguas vienen de igualar 1-1 ante Plaza Amador en la jornada 9. Jimar Sánchez adelantó al cuadro placino al minuto 44, pero Nedwar Zúñiga consiguió el empate para Veraguas United al 64'.

Sporting San Miguelito, mientras tanto, marcha sexto en la Conferencia Este con nueve puntos, gracias a dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Los académicos han anotado ocho goles y han recibido 11.

El equipo de San Miguelito llega después de un partido de muchos goles: perdió 4-3 ante el Club Atlético Independiente (CAI) en la novena fecha. Antes de ese encuentro había empatado 1-1 con CD Universitario y derrotado 3-1 a Herrera FC.

Un historial equilibrado

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes muestran una serie bastante pareja. En los 10 duelos registrados desde 2021, Veraguas United suma tres victorias, Sporting San Miguelito también tiene tres triunfos y se han producido cuatro empates. En esos partidos, Veraguas marcó 16 goles y Sporting 15.

Además, el 'Toco' Castillo ha sido escenario de cuatro de esos encuentros: cada equipo ganó una vez y hubo dos empates.

El antecedente más reciente se disputó el 22 de marzo de 2026 y terminó con victoria de Veraguas United por 3-2 como visitante. Sporting San Miguelito llegó al descanso con ventaja de 2-0, pero Veraguas reaccionó en la segunda parte para darle vuelta al marcador.

Antes de ese partido, los dos equipos habían empatado 0-0 en el 'Toco' Castillo, el 2 de septiembre de 2025. También igualaron 2-2 en febrero de ese año. En noviembre de 2024, Veraguas se impuso 3-2 en casa de Sporting, mientras que en septiembre del mismo año los de San Miguelito ganaron 2-1.

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Lo que está en juego

Para Veraguas United, sumar de a tres le permitiría seguir presionando al líder de la Conferencia Oeste, San Francisco FC, que después de nueve jornadas tiene 17 puntos. Sporting San Miguelito, por su parte, buscará recortar distancia en una Conferencia Este encabezada por Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido, ambos con 18 unidades.

El choque, por tanto, pone frente a frente a un Veraguas United que ha perdido solamente una vez en nueve fechas y a un Sporting que necesita volver a puntuar para acercarse a los puestos de clasificación. El historial reciente agrega otro ingrediente: los últimos cinco enfrentamientos directos presentan dos victorias de Veraguas, dos empates y un triunfo de Sporting, con el conjunto veragüense invicto en esos cinco encuentros.