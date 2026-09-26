LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Árabe Unido saca triunfo de último minuto ante Herrera FC en la jornada 10

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Panamá/El conjunto colonense se impuso 2-1 ante Herrera FC en el Estadio Armando Dely Valdés, en un partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Deportivo Árabe Unido consiguió una importante victoria por 2-1 sobre Herrera FC, gracias a un gol de Rubén Collymore al minuto 89, que le dio el triunfo al conjunto de casa en los últimos minutos del encuentro.

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El equipo dirigido por el conjunto colonense tomó la iniciativa desde el comienzo y abrió el marcador al minuto 15, cuando Juan Villalobos apareció para poner el 1-0.

Herrera FC reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 68 por intermedio de Joseph Cox, apenas unos minutos después de que Árabe Unido se quedara con diez jugadores tras la expulsión de Dionisio Bernal al 66'.

Con inferioridad numérica, Árabe Unido mantuvo la presión y encontró el tanto decisivo en el tramo final. Rubén Collymore marcó al minuto 89 para establecer el definitivo 2-1 y desatar la celebración en el Estadio Armando Dely Valdés.

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Árabe Unido dominó la posesión

Las estadísticas reflejaron un mayor control del partido por parte de Árabe Unido, que terminó con 66% de posesión, frente al 34% de Herrera FC.

El conjunto colonense también generó más remates, con 10 disparos, cuatro de ellos entre los tres palos. Herrera FC registró seis remates y también consiguió cuatro tiros a puerta.

En los tiros de esquina, Árabe Unido tuvo una ventaja de 5-1, mientras que ambos equipos registraron cuatro fueras de juego.

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En cuanto a las acciones ofensivas, Árabe Unido contabilizó 77 ataques, por 63 de Herrera FC.

El encuentro dejó además dos tarjetas amarillas para Árabe Unido y tres para Herrera FC, mientras que la expulsión de Bernal fue la única tarjeta roja del compromiso.

Con el pitazo final, Árabe Unido aseguró una victoria por 2-1 en casa y sumó tres puntos en la décima jornada del Torneo Apertura 2026.

LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Árabe Unido saca triunfo de último minuto ante Herrera FC en la jornada 10