LPF Torneo Apertura 2026 resultados| Tauro FC y CAI salen airosos en faena repleta de goles

Sintoniza el partido Veraguas United vs Sporting San Miguelito el domingo 27 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El Tauro FC y el CAI vencieron al Herrera FC y al Sporting San Miguelito en dos partidos caracterizados por la gran cantidad de goles que se anotaron. Un aspecto que marcó la cartelera dominical del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Goleada en Parita

El Tauro FC llegó al estadio Gustavo Posam de Parita y salió con una victoria de 6 goles a 0.

Johused Peñalba marcó tres goles para el equipo taurino, a los minutos 30, 53 y 65. Blas Pérez (25'), Darwin Pinzón (58') y Jan Vargas (90+2') completaron la goleada ante el conjunto herrerano.

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'Vikingos' le ganan el pulso al Sporting

El COS Sports Plaza fue escenario de un duelo de goles entre el CAI y el Sporting San Miguelito que terminó a favor de los primeros por 4 a 3.

Jafet Obando (13'), Gerardo Negrete (35'), Martín Ruiz (49') y Abraham Altamirano (68') marcaron por los 'Vikingos'.

Adrián Bethancourt (67', 90+1') sacó la cara por el Sporting con un doblete. En tanto que Omar Alba (73') concretó el otro tanto.

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