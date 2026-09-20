Panamá Sub-17 se dirige a España para serie de partidos amistosos

El equipo panameño permanecerá en territorio español al menos entre el 21 de septiembre y 1 de octubre, tiempo en el que se fogueará con otras tres selecciones.

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá partió este domingo hacia Tarragona, Cataluña (España) donde disputará una serie de partidos que formarán parte de su preparación para el Mundial de la categoría que se realizará en Catar a finales de este año.

"Esta gira es más como una preparatoria para todos... prepararnos como equipo y conectarnos más uno con el otro. Y esperarnos que nos salga lo mejor posible", manifestó Alfredo Maduro, jugador del equipo panameño. "Allá vamos a enfretar a Australia, Marruecos, y un equipo local sub-20", agregó.

Para Estevis López, otro de los jugadores del coinjunto canalero, los juegos en España representan un desafío importante para el grupo y que servirá para ir al Mundial con la mejor preparación posible.

"Sabemos que es un desafío muy grande para prepararnos de la mejor manera y vamos con toda la disposición posible por todo lo que hemos aprendido del profesor", declaró López. "Tenemos una mentalidad positiva y solamente toca prepararnos para lo que se quiere que es tener el mejor puntaje en el Mundial"., agregó.

Felipe Baloy, director técnico de la selección panameña, señaló que los partidos serán una oportunidad para evaluar el estado físico y técnico de los jugadores frente a rivales que también estarán en el Mundial Sub-17, como lo son los australianos y los marroquíes.

"La gira busca medir su preparación física y el nivel de juego que tenemos frente a otros contrincantes", puntualizó.

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La estadía del elenco panameño en tierras españolas será entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre. Durante ese periodo jugará sus tres partidos amistosos.

El Mundial Sub-17 se realizará entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre. Panamá integra el Grupo A junto a Grecia, Egipto y el anfitrión, Catar.

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Sus partidos en el fase de grupos serán los siguientes:

19 de noviembre: Catar vs Panamá (10:30 a.m.)

Catar vs Panamá (10:30 a.m.) 22 de noviembre: Grecia vs Panamá (7:30 a.m.)

Grecia vs Panamá (7:30 a.m.) 25 de noviembre: Panamá vs Egipto (9:30 a.m.)

Las horas corresponden al horario panameño

Información de Jorge Quiroz (TVN Noticias)