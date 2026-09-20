Bocas del Toro bajo vigilancia por lluvias y tormentas; autoridades piden extremar precauciones

El llamado está dirigido especialmente a residentes de zonas vulnerables y a quienes utilizan embarcaciones. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y utilizar dispositivos de flotación personal.

Bocas del Toro/Ante un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en la provincia de Bocas del Toro, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hicieron un llamado a la población para extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas vulnerables y propensas a inundaciones u otras afectaciones.

Las recomendaciones también están dirigidas a las personas que se trasladan en embarcaciones por el litoral caribeño, ante la posibilidad de condiciones adversas en el mar.

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Entre las principales medidas, las autoridades exhortaron a los capitanes y usuarios de embarcaciones a utilizar dispositivos de flotación personal y mantenerse atentos a los boletines emitidos por las instituciones encargadas de la seguridad y atención de emergencias.

El llamado cobra especial importancia ante posibles condiciones de oleaje, fuertes lluvias y vientos, que pueden representar riesgos para quienes realizan actividades marítimas.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y seguir las recomendaciones de las instituciones de emergencia. En caso de presentarse una situación que requiera asistencia, la población puede comunicarse al 911. Para información y atención de prevención de Sinaproc, también están disponibles los números 520-4429 y 520-4426.

Con información de Luis Palacios