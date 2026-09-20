Nueva sala de braquiterapia y clínica oncológica amplían atención a pacientes con cáncer en Ciudad de la Salud

La nueva sala de braquiterapia de alta tasa permite realizar procedimientos de forma ambulatoria y atender aproximadamente 60 pacientes diarios, mientras que la Clínica de Vigilancia Oncológica amplió su capacidad a tres médicos para dar seguimiento a pacientes que culminaron sus tratamientos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La atención de pacientes con cáncer se amplió en Ciudad de la Salud con la puesta en funcionamiento de una nueva sala de braquiterapia de alta tasa y una Clínica de Vigilancia Oncológica, servicios que incrementan la capacidad de atención especializada y forman parte del proceso de descentralización de la atención oncológica, así lo dio a conocer el Ministerio de Salud (Minsa).

El presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional (ION), Alex González, destacó que ambos servicios son resultado del trabajo conjunto entre el Minsa, el ION y la Caja de Seguro Social (CSS).

González explicó que la braquiterapia de alta tasa permite ofrecer tecnología especializada a pacientes que requieren tratamiento contra el cáncer cervicouterino, mientras que la Clínica de Vigilancia Oncológica brinda seguimiento a quienes ya culminaron sus tratamientos.

Nueva sala de braquiterapia amplía capacidad de atención

El director general del ION, Julio Santamaría Rubio, informó que la nueva sala de braquiterapia de alta tasa ya está operativa y permite atender cerca de 60 pacientes diarios con cáncer cervicouterino y de endometrio. A diferencia de la modalidad de baja tasa utilizada anteriormente, que requería hospitalización, la nueva tecnología permite realizar los procedimientos de manera ambulatoria, lo que ofrece mayor comodidad a las pacientes y permite aumentar la capacidad de atención.

Santamaría explicó que la nueva infraestructura también permitirá incorporar la resonancia magnética en la planificación de los tratamientos, con el objetivo de realizar procedimientos más precisos y seguros. Por su parte, el jefe del Servicio de Radiooncología del ION, Gaspar Pérez Jiménez, indicó que las pacientes comenzaron a recibir atención en esta sede desde el 6 de agosto, luego de que el servicio funcionara anteriormente en Ancón.

El especialista señaló que las nuevas instalaciones cuentan con mayor espacio y mejores condiciones para incrementar la capacidad de atención y reducir progresivamente las listas de espera, ante la demanda de pacientes.

De igual forma, el radiooncólogo y encargado de la coordinación del ION en Ciudad de la Salud, Max Fasano, destacó que la nueva sala fortalece la atención especializada del cáncer cervicouterino, una de las principales patologías oncológicas atendidas en el país. Fasano explicó que la braquiterapia es una modalidad de radiación que permite administrar una dosis alta de tratamiento directamente en un área pequeña, por lo que resulta fundamental en el manejo del cáncer cervicouterino.

“En el cáncer cervicouterino, la braquiterapia es fundamental; prácticamente todas las pacientes requieren este tratamiento. A pesar de los avances tecnológicos, continúa siendo un pilar fundamental para lograr la curación de nuestras pacientes”, señaló.

Agregó que, en esta primera etapa, entre el 80% y 90% de los procedimientos de braquiterapia realizados en esta sede corresponden a pacientes con cáncer cervicouterino. El servicio también se utiliza en casos seleccionados de cáncer de endometrio, piel y próstata.

Según Fasano, la nueva sede ha permitido responder a una mayor demanda y, en al menos un mes de funcionamiento, ya se ha superado el número de pacientes que anteriormente podían ser atendidos en las instalaciones de Ancón, debido a las limitaciones de espacio e infraestructura. El especialista también resaltó que los procedimientos se realizan bajo estándares de bioseguridad para los profesionales de la salud y las pacientes.

Clínica de Vigilancia Oncológica aumenta capacidad

La Clínica de Vigilancia Oncológica también amplió su capacidad de atención. Mientras en la antigua sede se contaba con un médico, en Ciudad de la Salud el servicio dispone ahora de tres médicos y tiene capacidad para atender alrededor de 60 pacientes diarios, tanto asegurados como no asegurados. La clínica está dirigida a personas que ya culminaron tratamientos como quimioterapia, radioterapia o cirugía y requieren controles médicos periódicos.

El modelo de atención será extendido próximamente al Hospital Anita Moreno, Hospital Chicho Fábrega y Hospital Regional de Azuero, como parte del proceso de descentralización de los servicios oncológicos.