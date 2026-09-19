Jornada de reciclaje en el Parque Andrés Bello busca recolectar 500 kilos de materiales

La jornada recibió vidrio, plástico, cartón, papel y latas, además de ofrecer talleres y actividades educativas. El año pasado se recolectaron 385 kilos de materiales y participaron unas 300 personas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciclaje se convirtió en el eje de una jornada realizada en el Parque Andrés Bello, ubicado en el área de Vía Argentina, como parte de las actividades desarrolladas durante septiembre, mes dedicado a los océanos.

La actividad habilitó un punto de recolección para recibir diferentes materiales, entre ellos plástico, vidrio, cartón, papel y latas, con el propósito de promover su aprovechamiento y posterior transformación en nuevos productos. Además de la recolección, el evento incluyó actividades educativas dirigidas a la comunidad sobre el valor de materiales como el plástico y el vidrio, así como temas relacionados con el compostaje y el manejo del aceite.

Los asistentes también pudieron participar en diferentes talleres y recorrer espacios habilitados por emprendedores que formaron parte de la actividad. De acuerdo con los organizadores, en la jornada realizada en 2025 se recolectaron 385 kilos de materiales entre vidrio, plástico, cartón y latas, con una asistencia aproximada de 300 personas.

Para este año, la meta es duplicar la cantidad de asistentes y alcanzar una recolección de al menos 500 kilos de materiales. Durante la actividad también se mostraron algunos productos elaborados a partir de materiales reciclados, como sillas, con el objetivo de explicar a los participantes que estos residuos pueden ser aprovechados para fabricar nuevos artículos.

La jornada buscó, además, acercar a las familias información sobre la importancia de separar y entregar correctamente los materiales reciclables, como parte de las acciones de educación ambiental desarrolladas durante el mes de los océanos.

Con información de Yamy Rivas