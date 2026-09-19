Parejas de distintas edades, algunas con décadas de convivencia y otras que apenas comienzan una nueva etapa, formalizaron su unión este sábado en una ceremonia celebrada en el templo Bahá’í.

San Miguelito, Panamá/Entre nervios, sonrisas y emoción, 24 parejas del distrito de San Miguelito dieron este sábado el ‘sí, acepto’ durante una boda masiva celebrada en el templo Bahá’í. Los novios llegaron acompañados de familiares y seres queridos para formalizar su unión. Para algunos, la ceremonia representó el inicio de una nueva etapa; para otros, la oportunidad de cumplir un sueño que habían esperado durante años.