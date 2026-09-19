Colón: La comunidad de El Guabo celebra la Feria del Campesino 2026

Los asistentes pudieron disfrutar de un completo recorrido por la cultura panameña a través de presentaciones folclóricas y un variado menú gastronómico.

Provincia de Colón./La comunidad de El Guabo, ubicada en la Costa Abajo de Colón, celebró la Semana del Campesino con una feria que reunió a estudiantes, docentes y visitantes.

Luego de la coronación de la reina Judith Valdés Sáez, los asistentes disfrutaron de presentaciones folclóricas, música y danza, además de una muestra gastronómica con platos tradicionales de la Costa Atlántica y otras regiones del país.

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La feria es una tradición que busca mantener vivas las costumbres y expresiones culturales de la comunidad, con la participación de estudiantes y docentes en la organización de las actividades.

Los asistentes destacaron la importancia de continuar realizando este tipo de actividades para acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones culturales de la provincia.

Con información de Néstor Delgado.