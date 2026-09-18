Alza del combustible y fenómeno de El Niño golpean a pescadores artesanales de Veraguas

Pescadores artesanales de Palo Seco, en Mariato, aseguran que deben desplazarse cada vez más lejos para encontrar producto y que una salida puede representar entre $70 y $80 en combustible.

Veraguas/El aumento en el precio del combustible se ha convertido en una de las principales dificultades para los pescadores artesanales de Palo Seco, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, quienes aseguran que cada vez deben recorrer mayores distancias para conseguir producto.

A este escenario se suman la falta de lluvias asociada al cambio climático y los efectos que, según los pescadores, estaría generando la fumigación aérea en plantaciones agrícolas cercanas. Lorenzo Batista, un pescador de la zona explicó que años atrás no era necesario alejarse tanto de la costa para encontrar producto, por lo que el consumo de combustible era menor.

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Sin embargo, las condiciones han cambiado y actualmente deben desplazarse más lejos para conseguir una cantidad de producto que permita cubrir los gastos de la actividad.

Batista indicó que el aumento del combustible representa un gasto considerable para los pescadores artesanales y afecta directamente el sustento de sus familias. Según explicó, una salida de pesca puede representar entre $70 y $80 en combustible, antes de conocer cuánto producto podrán obtener.

Los pescadores también se refirieron a las condiciones climáticas que han marcado este año y que, a su juicio, han dificultado la actividad. Agregaron que la fumigación aérea es otro de los factores que, según los pescadores de la zona, estaría afectando la producción pesquera. Los pescadores hacen un llamado a las autoridades para que se atiendan las dificultades que enfrenta el sector, en momentos en que el incremento de los costos de producción reduce el margen que les queda para sostener la actividad y llevar el producto a los consumidores.

Con información de Ney Castillo