Nuevo puesto policial en Santo Domingo de Bugaba operará 24 horas para reforzar la seguridad fronteriza

La nueva sede funcionará las 24 horas y tendrá cobertura en Santo Domingo, Concepción, Santa Marta, Bugaba y áreas aledañas. También atenderá casos de hurto pecuario y otros delitos registrados en las zonas rurales, con apoyo de la Policía Nacional, Senafront y la DIJ.

Bugaba, Chiriquí/Un nuevo puesto de la Policía Nacional fue habilitado en Santo Domingo de Bugaba, provincia de Chiriquí, con el objetivo de reforzar la presencia policial y agilizar la respuesta ante hechos delictivos en esta zona y comunidades cercanas a la frontera con Costa Rica.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y autoridades locales, la nueva sede permitirá una reacción más rápida en sectores como Concepción, Bugaba, Santa Marta y áreas aledañas. La puesta en funcionamiento del puesto ocurre luego de varios hechos delictivos registrados en la zona.

Entre ellos, las autoridades mencionaron un intercambio de disparos ocurrido este jueves en horas de la tarde, en un sector cercano al municipio de Bugaba, que terminó con la aprehensión de varios sujetos tras una rápida intervención de unidades policiales. El nuevo puesto funcionará las 24 horas y brindará atención permanente a la comunidad.

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La sede fue habilitada con el respaldo de las autoridades locales, que facilitaron el espacio y aportaron recursos para las adecuaciones necesarias. Los trabajos incluyeron la revisión, corrección y modificación de las instalaciones para garantizar condiciones adecuadas para las unidades policiales.

Además, de reforzar la respuesta ante hechos delictivos en las zonas pobladas, el puesto atenderá situaciones que afectan a las comunidades rurales del distrito de Bugaba, entre ellas el hurto pecuario y otros delitos.

La nueva sede también mantendrá coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el propósito de facilitar la atención y seguimiento de los casos que se registren en el área.

Con información de Demetrio Ábrego