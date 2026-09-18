Muere adolescente de 16 años tras ser mordido por una serpiente en Coclé

El adolescente, procedente de El Caño de San Miguel, llegó sin signos vitales al Hospital Aquilino Tejeira. El Minsa reporta 119 casos de mordeduras de serpiente atendidos este año en Coclé.

Penonomé, Coclé/Un adolescente de 16 años murió el 12 de septiembre tras ser mordido por una serpiente en la comunidad de El Caño de San Miguel, al norte del distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa), el menor fue trasladado por sus familiares al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, pero llegó a la instalación sin signos vitales. Gladys Hidalgo, directora del Minsa en Coclé, explicó que el adolescente habría sido mordido cerca de las 6:00 p.m. y llegó al hospital cerca de las 10:00 p.m.

“Lamentablemente, el paciente llega a la instalación sin signos de vida y, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el equipo médico del Hospital Aquilino Tejeira con la resucitación cardiopulmonar, no pudimos”, señaló Hidalgo.

La funcionaria indicó que, debido a que el incidente ocurrió durante la noche, no fue posible identificar la especie de serpiente. Sin embargo, por la rapidez con la que se presentaron las complicaciones y el desenlace fatal, existe una alta sospecha de que se trató de una serpiente terciopelo.

Te podría interesar: Mulino viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y reunirse con Benjamín Netanyahu

El fallecimiento del adolescente ocurre en un contexto de atención sanitaria por las mordeduras de serpiente en la provincia. Según cifras del Minsa, durante este año las instalaciones de salud de Coclé han atendido 119 casos de mordeduras de serpiente. Las áreas norte de Penonomé y La Pintada concentran la mayor cantidad de atenciones.

Las autoridades sanitarias relacionan esta incidencia con las características rurales y agrícolas de varias comunidades ubicadas al norte de ambos distritos, donde existe una mayor exposición a este tipo de incidentes.

Ante una mordedura de serpiente, Hidalgo recomendó acudir inmediatamente al hospital o centro de salud más cercano, debido a que el tratamiento efectivo requiere la aplicación de suero antiofídico. Entre las medidas de primeros auxilios, recomendó mantener la calma y evitar que la persona afectada se mueva o realice esfuerzos físicos, con el objetivo de reducir la propagación del veneno.

También aconsejó retirar relojes, joyas o ropa ajustada que se encuentren cerca de la zona afectada antes de que aparezca la hinchazón; lavar la herida suavemente con agua y jabón neutro e inmovilizar la extremidad afectada, manteniéndola a la altura del corazón o por debajo de este.

Con información de Nathali Reyes