Más de siete años llevan esperando una solución las familias del corregimiento de Finca 4, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, luego de resultar afectadas por el paso de los huracanes Eta e Iota.

Tras las afectaciones provocadas por estos fenómenos naturales, las autoridades anunciaron la construcción de un proyecto habitacional destinado a beneficiar a 45 familias damnificadas. Sin embargo, a la fecha, las viviendas aún no han sido culminadas y los moradores aseguran que continúan sin recibir una respuesta concreta sobre cuándo podrán ocuparlas.