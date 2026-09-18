¿Por qué podría aumentar la inflación en Panamá?
Entre estos factores se encuentran el incremento en el precio de los combustibles, el impacto del Fenómeno de El Niño y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés, medidas que también pueden tener repercusiones en el sistema financiero panameño.
La inflación, entendida como el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios durante un determinado periodo, representa una amenaza para la economía panameña ante la coincidencia de varios factores que podrían ejercer presión sobre el costo de vida.