Entre las medidas aprobadas se encuentra la reducción del 40% de los gastos de representación y sobresueldos correspondientes al rector, vicerrectores, decanos, vicedecanos y a la mayoría de los funcionarios administrativos de rango dentro de la universidad.

El Consejo Administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) aprobó por unanimidad una resolución que establece medidas de contención del gasto, como parte de las acciones para atender la situación financiera que atraviesa la institución y gestionar los recursos necesarios para el pago de salarios adeudados a docentes y personal administrativo.