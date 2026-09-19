Operación Cóndor: ordenan detención provisional de hombre investigado por tentativa de homicidio en Las Garzas

El hombre fue aprehendido durante un allanamiento en la invasión Dos Mares, sector de La Ica. Las investigaciones están relacionadas con un hecho ocurrido el 26 de agosto, cuando una mujer resultó herida con arma de fuego.

Las Garzas, Panamá/Un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de un hombre presuntamente vinculado a los delitos de homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir, quien fue aprehendido durante la Operación Cóndor, desarrollada en Las Garzas.

La decisión se tomó durante una audiencia en la que también se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de cargos contra el ciudadano.

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La aprehensión se concretó el 17 de septiembre durante un allanamiento realizado en la invasión Dos Mares, sector de La Ica, en Las Garzas, como parte de una investigación adelantada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hombre estaría presuntamente vinculado con un hecho ocurrido el 26 de agosto de 2026, en una vivienda ubicada en la invasión Dos Mares, donde una mujer resultó herida con un arma de fuego. Durante el allanamiento, los fiscales recabaron indicios relacionados con las investigaciones y ubicaron un arma de fuego en el área.

La Operación Cóndor fue desarrollada por el Ministerio Público y la Policía Nacional como parte de las diligencias relacionadas con este caso. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y la presunta participación del detenido.