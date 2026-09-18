Operación Jericó: Abraham Rico Pineda seguirá bajo arresto domiciliario, Tribunal le negó el cambio de medida

Pineda ha sido previamente beneficiado con cambio de medida cautelar. En febrero pasado, luego de permanecer 17 meses bajo detención provisional, se le otorgó detención domiciliaria y brazalete electrónico.

Abraham Rico Pineda, seguirá bajo medida cautelar de detención domiciliaria y brazalete electrónico, luego que el Tribunal Superior de Apelaciones le negará el cambio por reporte periodico, con el que pretendía lograr además un permiso laboral.

La audiencia se desarrolló ante el Tribunal Superior de Apelaciones. La defensa de Pineda sustentó que su cliente ha permanecido bajo un prolongado periodo de detención y que el reporte permitía igualmente mantener el control judicial sobre el imputado para garantizar su comparecencia al proceso. También, solicitó el retiro del brazalete electrónico.

Por su parte la Fiscalía de Drogas, a cargo de las investigaciones que mantienen a Abraham Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por San Miguelito, Raúl Pineda, enfrentando cargos por blanqueo de capitales, se opuso a las pretensiones de la defensa.

El Tribunal, luego de escuchar los planteamientos de las partes, determinó que no procede sustituir las condiciones cautelares vigentes.

Rico Pineda enfrenta cargos por blanqueo de capitales, tras ser aprehendido durante la Operación Jericó. Previamente, ya había solicitado un cambio de medida cautelar, pero el Juzgado de Garantías mantuvo el depósito domiciliario.

Luego de haber permanecido bajo detención provisional durante 17 meses, Pineda recibió ya un cambio de medida cautelar a detención domiciliaria, en audiencia realizada el pasado mes de febrero.

Trascendió que el imputado habría incumplido además la medida de arresto domiciliario, por lo que el Juzgado le hizo un llamado de atención y le recordó que no puede salir de su residencia sin una autorización previa.

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Las investigaciones formales relacionadas con la Operación Jericó comenzaron el 30 de junio de 2023, luego de que las autoridades identificaran a un grupo que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, con operaciones vinculadas al Clan del Golfo, en Colombia.

La audiencia intermedia del caso, seguida contra 24 personas imputadas por delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, entre ellas Abraham Rico Pineda, está programada para el 1 de febrero de 2027, a las 9:00 a.m.