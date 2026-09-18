Reportan explosión en apartamento en el sector de Bijao en Coclé

La tarde de este viernes 18 de septiembre se reportó una explosión en un apartamento del residencial Bijao, ubicado en Río Hato, provincia de Coclé.

La emergencia está siendo atendida por la estación de bomberos de Antón; además, miembros de la Policía Nacional se asistieron al sitio.

Margarita Ducruex, coronel de los Bomberos de Coclé, explicó que cerca de las 4:07 p.m. se reportó la explosión, por lo que se envió el personal de la estación de Antón para verificar la situación. Señaló que en el lugar había una mujer de 53 años que resultó ilesa.

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Se solicitó a la empresa encargada del suministro de energía eléctrica y la que proporciona gas al residencial suspender los servicios para iniciar las investigaciones.

Ducruex indicó que lo que se puede ver a simple vista son algunas afectaciones en las instalaciones del edificio producto de la explosión. Agregó que no se tuvo que realizar labores de extinción porque no existió fuego.

Las causas de la explosión serán determinadas por las autoridades, quienes realizarán las investigaciones correspondientes; hasta el momento se desconoce si hay personas heridas.