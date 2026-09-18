Allanan centro logístico en Arraiján y encuentran 1,380 kilos de presunta droga

La sustancia fue ubicada durante un allanamiento realizado en un centro logístico, tras labores de inteligencia y seguimiento de unidades de la Policía Nacional.

Un total de 1,380 kilos de presunta droga fueron incautados durante un operativo realizado en un centro logístico ubicado en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

La incautación se produjo luego de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por unidades de la Policía Nacional.

Durante la diligencia de allanamiento, los agentes ubicaron la sustancia dentro de las instalaciones y procedieron con su aseguramiento.

La presunta droga quedó a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones y las diligencias correspondientes para determinar su procedencia y destino.

La Policía Nacional indicó que mantendrá las acciones de prevención, inteligencia y operatividad dirigidas contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

El operativo forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en la provincia de Panamá Oeste.