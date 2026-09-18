Suspenden algunos procedimientos quirúrgicos en la policlínica Dr. Santiago Barraza de La Chorrera ¿Cuáles?

Fallas en el sistema de aire acondicionado en un quirófano de la policlínica de La Chorrera obligan a la suspensión de algunas cirugías.

La Chorrera, Panamá Oeste/La Caja del Seguro Social (CSS) informó sobre la suspensión temporal del uso de uno de los quirófanos de la Policlínica Dr. Santiago Barraza, ubicado en La Chorrera.

De acuerdo con la institución, la suspensión se debe a una filtración en el sistema de aire acondicionado de uno de los 3 quirófanos con los que cuenta la policlínica.

Frente a la situación y con el ánimo de "garantizar la seguridad de los pacientes y cumplir estrictamente con las normas de bioseguridad", se establecen las siguientes medidas:

Se suspende temporalmente cualquier procedimiento quirúrgico de ginecología, urología, ortopedia, cirugía general, maxilofacial y otorrinolaringología.

De forma limitada se seguirán realizando cirugías oftalmológicas y procedimientos poco invasivos.

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Además, aseguran que el personal especializado encargado de esta situación está analizando los daños para determinar el tiempo estimado de reparación y cuáles serán las medidas necesarias a tomar.

A su vez, realizaron las respectivas notificaciones telefónicas para informar a los pacientes afectados. Una vez tengan los informes correspondientes, se les contactará nuevamente para la reprogramación de sus citas.

Piden disculpas a los pacientes y usuarios afectados por esta situación.