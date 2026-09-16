Operación Poseidón: legalizan aprehensión de 13 personas por presunto narcotráfico y blanqueo de capitales

La investigación, iniciada en 2021, incluyó 48 diligencias de allanamiento en cinco provincias, donde fueron decomisadas embarcaciones, vehículos, una finca y motores fuera de borda. La audiencia continuará con la imputación de cargos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La aprehensión de 13 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales fue legalizada durante una audiencia de solicitudes múltiples relacionada con la Operación Poseidón realizada este miércoles 16 de septiembre.

La investigación fue iniciada por el Ministerio Público en 2021 y permitió realizar 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Durante estos operativos fueron decomisadas 12 embarcaciones, ocho automóviles, una finca y dos motores fuera de borda, según la información presentada durante la audiencia.

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De acuerdo con la investigación, la estructura presuntamente se dedicaba a recibir y transportar sustancias ilícitas que posteriormente eran enviadas hacia Estados Unidos y Europa. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó elementos para sustentar la legalización de las aprehensiones.

Por su parte, la defensa de estas personas señaló que parte del patrimonio de sus clientes tendría origen en actividades lícitas, entre ellas la ganadería, el alquiler de lanchas para turismo y empresas dedicadas al transporte.

La audiencia fue suspendida y se decretó un receso hasta las 2:00 p. m., cuando está previsto que continúe con la imputación de cargos. El proceso involucra a 13 personas, por lo que la audiencia se ha extendido y continuará durante la tarde. Las autoridades mantienen la investigación sobre la presunta estructura criminal y las actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales.

Con información de Jessica Román