William González toma posesión como viceministro administrativo del Meduca

Presidente de la República José Raúl Mulino designa al licenciado William Rafael González como nuevo viceministro administrativo del Ministerio de Educación (Meduca).

Ciudad de panamá, Panamá/El presidente José Raúl Mulino designó a William González, como nuevo viceministro administrativo del Ministerio de Educación (Meduca), quien tomó posesión del cargo este miércoles 16 de septiembre del 2026 en el Palacio de Las Garzas.

González plasmó su firma ante el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, teniendo como testigos al ministro de Educación, Ventura Vega y al contralor general de la República, Anel Flores.

De acuerdo con la información suministrada por la Presidencia, González, de 50 años de edad, ha sido viceministro de Obras Públicas, director nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, director de planificación de Pandeportes y director general de Comercio Interior.

A nivel académico, tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) y una maestría en Docencia Superior de la Universidad Latina.

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El nombramiento de González forma parte de la restructuración del Meduca tras la renuncia de Lucy Molinar el pasado 12 de agosto a esta cartera. El ahora viceministro académico reemplaza a Roberto Sevillano, quien también desertó del puesto días antes que la propia Molinar.