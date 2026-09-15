Meduca convocará a docentes, estudiantes y padres para revisar reformas educativas

Las declaraciones del ministro se dieron en un acto en conmemoración del Día Internacional de la Democracia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Educación, Ventura Vega, participó en un acto desarrollado por el Tribunal Electoral en conmemoración del Día Internacional de la Democracia. Allí se refirió a la continuidad, por parte del Gobierno, del proyecto de ley de reformas a la Ley Orgánica de Educación, trabajado en el Ministerio de Educación.

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Señaló que se revisará el proyecto elaborado durante la administración de la exministra Lucy Molinar y que se convocará a diferentes sectores, incluidos docentes y estudiantes, para analizar la propuesta.

Ya se han reunido muchísimas veces. Hay un proyecto que tenemos que actualizar porque tengo que reunirme con todos los sectores para incluir el sentir de los padres de familia, los docentes y los estudiantes, que tienen mucha participación. Acabamos de tener un congreso en el que había 2,000 estudiantes aquí en Panamá, entonces tenemos que escucharlos porque están muy ávidos de que la educación, cuando se gradúen de un bachillerato, les permita tener aspiraciones a un empleo o una buena presentación en las universidades a las que van”, dijo.

El ministro también se refirió al tema de las computadoras portátiles y al refrendo que no otorgó la Contraloría. El contralor general, Anel Flores, no refrendó los contratos suscritos entre el Ministerio de Educación y la empresa IS Group para la compra de 54,000 computadoras portátiles destinadas a docentes.

El documento, sin la firma del contralor, fue devuelto al Ministerio de Educación. Vega indicó que primero esperarán los resultados de las auditorías de la Contraloría para después decidir si se continúa o no con la contratación.

Hay que esperar la decisión de la auditoría de la Contraloría y del recurso que presentó la exministra ante la Procuraduría. Yo solamente puedo hacer lo que dice la ley y fui muy claro el primer día que tomé posesión: diálogo y respeto a la ley. Tengo que respetar la ley. Actuaremos de acuerdo con lo que digan los entes para dejar todo transparente”, dijo.

Estas fueron las palabras del ministro de Educación, luego de que semanas atrás se conociera que el contrato había sido devuelto al Ministerio de Educación sin el refrendo de la Contraloría General de la República.

Con información de María De Gracia.