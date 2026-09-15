Más de 500 líderes empresariales analizan los retos del liderazgo y la diversidad de género

La duodécima conferencia anual de Directoras de Panamá reunió a empresarios, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos. Durante el encuentro también se destacó el aumento de la participación femenina en las juntas directivas de empresas reguladas por ley.

La duodécima conferencia anual de Directoras de Panamá reunió a empresarios, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos. Durante el encuentro también se destacó el aumento de la participación femenina en las juntas directivas de empresas reguladas por ley.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 500 empresarios, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos participaron en la duodécima conferencia anual de Directoras de Panamá, un encuentro en el que se analizaron los desafíos de liderar, tomar decisiones y generar valor en un entorno global cada vez más dinámico y complejo.

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