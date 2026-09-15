La duodécima conferencia anual de Directoras de Panamá reunió a empresarios, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos. Durante el encuentro también se destacó el aumento de la participación femenina en las juntas directivas de empresas reguladas por ley.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 500 empresarios, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos participaron en la duodécima conferencia anual de Directoras de Panamá, un encuentro en el que se analizaron los desafíos de liderar, tomar decisiones y generar valor en un entorno global cada vez más dinámico y complejo.