Chiriquí reporta disminución de muertes por accidentes de tránsito en agosto

La Dirección de Operaciones del Tránsito reportó cuatro víctimas por accidentes durante agosto, frente a las 10 registradas el año anterior. Las colisiones continúan siendo los hechos más frecuentes y la velocidad figura entre las principales infracciones.

David, Chiriquí/Los choques y las colisiones continúan siendo los accidentes de tránsito que más se registran en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, la Dirección de Operaciones del Tránsito reporta una disminución en la cantidad de víctimas fatales, particularmente durante agosto y lo que va de septiembre.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, durante agosto se contabilizaron cuatro víctimas por accidentes de tránsito, mientras que en el mismo periodo del año anterior se habían registrado 10 víctimas. La reducción, según los directivos de la institución, podría estar relacionada con una mayor conciencia de los conductores, así como con los operativos que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

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Entre las zonas donde se han reforzado estas acciones se encuentran la Vía Interamericana, sectores del oriente de Chiriquí y la carretera que conduce hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica. A pesar de la disminución de víctimas, las autoridades mantienen la preocupación por el comportamiento de los conductores, particularmente por el incumplimiento de los límites de velocidad.

Según la Dirección de Operaciones del Tránsito, la velocidad se mantiene entre las infracciones que más se detectan en la provincia. Ante esta situación, se reiteró a los conductores la importancia de respetar los límites establecidos, debido al riesgo que representa conducir a velocidades superiores a las permitidas.

Las autoridades sostienen que reducir la velocidad es una de las principales medidas para prevenir accidentes y evitar que las colisiones que ocurren en las carreteras de Chiriquí terminen en consecuencias fatales.

Con información de Demetrio Ábrego