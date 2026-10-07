Chiriquí| Investigan incendio en sastrería de calle Quinta en David

La rápida intervención de las unidades del Cuerpo de Bomberos evitó que las llamas se propagaran a los locales vecinos. El fuego dañó cinco máquinas y parte de los materiales de trabajo del establecimiento, donde laboran tres personas.

Chiriquí/Las causas de un incendio registrado la noche de este martes en una sastrería ubicada en calle Quinta, en el distrito de David, Chiriquí, son investigadas por las autoridades.

La rápida intervención de las unidades del Cuerpo de Bomberos evitó que las llamas se propagaran a los locales vecinos. El fuego dañó cinco máquinas y parte de los materiales de trabajo del establecimiento, donde laboran tres personas.

“Sí, cinco máquinas. Es un aproximado de casi $4,000 en daños”, expresó uno de los propietarios, quien espera que las investigaciones permitan determinar qué provocó el incendio.

Tras atender la emergencia, los bomberos exhortaron a los comerciantes a mantener despejadas las vías de acceso y revisar oportunamente los sistemas eléctricos de sus establecimientos.

“El primer anillo de seguridad es cada persona, cada representante de cada comercio”, señaló un representante del Cuerpo de Bomberos.

También advirtió sobre la necesidad de realizar estas revisiones antes de la temporada de mayor calor, para reforzar la seguridad en los locales comerciales.

Con información de Demetrio Ábrego.