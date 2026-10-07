Panamá condena atentados del 7 de octubre y pide paz entre israelíes y palestinos

Panamá también reafirmó su rechazo al terrorismo, la violencia contra civiles y la toma de rehenes como instrumentos para alcanzar objetivos políticos.

Panamá condenó este miércoles 7 de octubre los atentados terroristas perpetrados contra Israel hace tres años y expresó su solidaridad con las víctimas, sobrevivientes y familiares de los fallecidos y secuestrados.

A través de un comunicado titulado “A tres años del 7 de octubre: memoria, solidaridad y esperanza de paz”, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que los ataques dejaron más de 1,200 personas asesinadas y 251 tomadas como rehenes.

La Cancillería señaló que entre las víctimas había civiles, familias enteras, mujeres, niños y adultos mayores, y sostuvo que la violencia contra ellos “no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia”.

Solidaridad con las víctimas

El Gobierno panameño expresó su profunda solidaridad con las víctimas, los sobrevivientes y las familias que perdieron a sus seres queridos, al tiempo que recordó a las personas que fueron secuestradas y a quienes aún enfrentan las consecuencias físicas y emocionales de los ataques.

Panamá también reafirmó su rechazo al terrorismo, la violencia contra civiles y la toma de rehenes como instrumentos para alcanzar objetivos políticos.

“La vida humana y el derecho internacional deben prevalecer siempre”, sostuvo la Cancillería.

Panamá pide una paz duradera

En el comunicado, Panamá hizo un llamado a que esta fecha sirva para renovar la esperanza de que israelíes y palestinos encuentren un camino hacia una paz justa, duradera y sostenible.

La Cancillería planteó que ambos pueblos deben poder vivir “lado a lado, con seguridad, libertad, dignidad y respeto a sus legítimas aspiraciones”.

También señaló que el sufrimiento de un pueblo no puede justificar el de otro, y que alcanzar la paz requiere diálogo, voluntad política y el rechazo a toda forma de violencia contra civiles.

Al cumplirse tres años de los ataques, Panamá expresó su deseo de que la memoria de las víctimas se convierta también en un llamado a construir un futuro en el que israelíes y palestinos puedan vivir en paz y seguridad, sin terrorismo ni guerra.

El comunicado concluye con un mensaje de solidaridad con las familias afectadas, el reconocimiento a la memoria de las víctimas y la reafirmación de la esperanza de Panamá en la paz.