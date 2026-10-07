Festival Navideño 'City of Stars 2026': Alcaldía de Panamá presenta el calendario de actividades

La derrama económica proyectada a las actividades de fin de año se estima en más de 15 millones de dólares y un impacto directo a más de 1.5 millones de personas que disfrutarán de las distintas actividades y sitios públicos ambientados de acuerdo a la temporada. La inversión para el alumbrado navideño es de 3.3 millones.

El Festival Internacional Navideño City of Stars 2026 de la Alcaldía de Panamá ya cuenta con un cronograma de actividades.

La institución dio a conocer este miércoles 7 de octubre los puntos de encuentro para celebrar las fiestas de fin de año para los residentes de los 26 corregimientos del distrito.

De acuerdo con la Alcaldía, la programación contempla más de 30 actividades navideñas que van desde el alumbrado de la ciudad, el desfile de Navidad, la fiesta de fin de año hasta la celebración de la Fiesta de Reyes en enero de 2027. El despliegue abarcará sectores de Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este.

La primera fecha clave será el 6 de diciembre. Este día se realizará el encendido del árbol navideño, con actividades en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera. Ese mismo día se contempla el encendido navideño en 35 espacios públicos y parques de corregimientos, llevando la celebración a diferentes comunidades de la capital.

Posteriormente, el 12 de diciembre, se realizará el desfile de Navidad en la Cinta Costera, en donde se espera la asistencia de más de 500 mil personas. Habrá espectáculos y actividades en distintos puntos de la ruta.

Puede leer: Alcaldía de Panamá a través de inspectores podrá realizar operativos a cualquier hora

La derrama económica proyectada a las actividades de fin de año se estima en más de 15 millones de dólares y un impacto directo a más de 1.5 millones de personas que disfrutarán de las distintas actividades y sitios públicos ambientados de acuerdo a la temporada. La inversión para el alumbrado navideño es de 3.3 millones.

Con este monto, la Alcaldía mantendrá infraestructuras iluminadas y decoradas durante un año, incluyendo el mantenimiento, lo que permitirá a las familias panameñas y visitantes seguir disfrutando de experiencias temáticas.

El programa incluye también "Calles que Brillan", iniciativa que llevará la iluminación y el espíritu navideño a diferentes barrios entre el 1 y el 18 de diciembre, así como la premiación de las comunidades participantes.

Así, las fechas claves para toda la familia son:

Carrera-Caminata Navideña de 5 kilómetros.

Encendido del árbol navideño, el 6 de diciembre.

Alumbrado navideño en 35 parques de los corregimientos

Desfile de Navidad, el 12 de diciembre en la Cinta Costera

Fiesta de Año Nuevo, el 31 de diciembre: Mirador del Pacífico en la Cinta Costera.

Fiesta de Reyes, el 6 y 7 de enero de 2027.

El calendario también incorpora un bazar navideño, actividades gastronómicas, espectáculos musicales, Calles que Brillan, Festival de Luces y eventos en espacios destinados a mantener vivas las tradiciones de la temporada.

Para toda la logística de instalación de estructuras, iluminación decorativa y escenarios temporales para las distintas actividades, se contempla una inversión de $533,000.

Los lugares que serán iluminados son:

1 Plaza Catedral-San Felipe

2 Parque Santa Ana-Santa Ana

3 Parque Porras-Calidonia

4 Parque Amelia Denis de Icaza-El Chorrillo

5 Puente Avenida de los Mártires-Ancón

6 Parque al lado de la Junta Comunal de Kuna Nega-Ancón

7 Rotonda Curundú-Curundú

8 Parque Urraca-Bella Vista

9 Cinta Costera - Zona 1-Calidonia / Ave. Balboa

10 Cinta Costera - Zona 2-Calidonia / Ave. Balboa

11 Cinta Costera - Zona 3-Bella Vista / Ave. Balboa

12 Cinta Costera - Zona 4-Bella Vista / Ave. Balboa

13-Cinta Costera - Zona 5-Bella Vista / Ave. Balboa

14 Palmeras Cinta Costera-Calidonia y Bella Vista / Ave. Balboa

15 Puentes Cinta Costera 1 y 2 - Calidonia y Bella Vista / Ave. Balboa

16 Isletas principales Vía Israel-San Francisco

17 Parque Eduardo Vallarino-Betania

18 Avenida 12 de Octubre - Pueblo Nuevo

19 Rotonda de Chanis-Parque Lefevre

20 Parque San Cristóbal - Río Abajo

21 Cinta Norteña - Ernesto Córdoba Campos

22 Parque al lado de la Junta Comunal de Alcalde Diaz - Alcalde Díaz

23 Parque Junta Comunal Las Cumbres - Las Cumbres

24 Parque Guarumal – (al lado de la Iglesia San Juan Don Bosco) - Caimitillo

25 Plaza las Palmitas - Chilibre

26 Parque Heliodoro Patiño - Juan Díaz

27 Parque La Riviera - Don Bosco

28 Parque de las Madres - Pedregal

29 Parque Ciudad Jardín de las Mañanitas - Las Mañanitas

30 Parque 24 de Diciembre - 24 de Diciembre

31 Parque Rotonda La Siesta - Tocumen

32 Parque Daniela Torrijos - Las Garzas

33 Parque Infantil de Pacora - Pacora

34 Parque al lado de la Junta Comunal - San Martín

35 Iluminación del árbol principal en el Edificio del Hatillo

Otras notas que le pueden interesar: