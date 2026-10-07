Festival Navideño 'City of Stars 2026': Alcaldía de Panamá presenta el calendario de actividades
La derrama económica proyectada a las actividades de fin de año se estima en más de 15 millones de dólares y un impacto directo a más de 1.5 millones de personas que disfrutarán de las distintas actividades y sitios públicos ambientados de acuerdo a la temporada. La inversión para el alumbrado navideño es de 3.3 millones.
El Festival Internacional Navideño City of Stars 2026 de la Alcaldía de Panamá ya cuenta con un cronograma de actividades.
La institución dio a conocer este miércoles 7 de octubre los puntos de encuentro para celebrar las fiestas de fin de año para los residentes de los 26 corregimientos del distrito.
De acuerdo con la Alcaldía, la programación contempla más de 30 actividades navideñas que van desde el alumbrado de la ciudad, el desfile de Navidad, la fiesta de fin de año hasta la celebración de la Fiesta de Reyes en enero de 2027. El despliegue abarcará sectores de Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este.
La primera fecha clave será el 6 de diciembre. Este día se realizará el encendido del árbol navideño, con actividades en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera. Ese mismo día se contempla el encendido navideño en 35 espacios públicos y parques de corregimientos, llevando la celebración a diferentes comunidades de la capital.
Posteriormente, el 12 de diciembre, se realizará el desfile de Navidad en la Cinta Costera, en donde se espera la asistencia de más de 500 mil personas. Habrá espectáculos y actividades en distintos puntos de la ruta.
La derrama económica proyectada a las actividades de fin de año se estima en más de 15 millones de dólares y un impacto directo a más de 1.5 millones de personas que disfrutarán de las distintas actividades y sitios públicos ambientados de acuerdo a la temporada. La inversión para el alumbrado navideño es de 3.3 millones.
Con este monto, la Alcaldía mantendrá infraestructuras iluminadas y decoradas durante un año, incluyendo el mantenimiento, lo que permitirá a las familias panameñas y visitantes seguir disfrutando de experiencias temáticas.
El programa incluye también "Calles que Brillan", iniciativa que llevará la iluminación y el espíritu navideño a diferentes barrios entre el 1 y el 18 de diciembre, así como la premiación de las comunidades participantes.
Así, las fechas claves para toda la familia son:
- Carrera-Caminata Navideña de 5 kilómetros.
- Encendido del árbol navideño, el 6 de diciembre.
- Alumbrado navideño en 35 parques de los corregimientos
- Desfile de Navidad, el 12 de diciembre en la Cinta Costera
- Fiesta de Año Nuevo, el 31 de diciembre: Mirador del Pacífico en la Cinta Costera.
- Fiesta de Reyes, el 6 y 7 de enero de 2027.
El calendario también incorpora un bazar navideño, actividades gastronómicas, espectáculos musicales, Calles que Brillan, Festival de Luces y eventos en espacios destinados a mantener vivas las tradiciones de la temporada.
Para toda la logística de instalación de estructuras, iluminación decorativa y escenarios temporales para las distintas actividades, se contempla una inversión de $533,000.
Los lugares que serán iluminados son:
1 Plaza Catedral-San Felipe
2 Parque Santa Ana-Santa Ana
3 Parque Porras-Calidonia
4 Parque Amelia Denis de Icaza-El Chorrillo
5 Puente Avenida de los Mártires-Ancón
6 Parque al lado de la Junta Comunal de Kuna Nega-Ancón
7 Rotonda Curundú-Curundú
8 Parque Urraca-Bella Vista
9 Cinta Costera - Zona 1-Calidonia / Ave. Balboa
10 Cinta Costera - Zona 2-Calidonia / Ave. Balboa
11 Cinta Costera - Zona 3-Bella Vista / Ave. Balboa
12 Cinta Costera - Zona 4-Bella Vista / Ave. Balboa
13-Cinta Costera - Zona 5-Bella Vista / Ave. Balboa
14 Palmeras Cinta Costera-Calidonia y Bella Vista / Ave. Balboa
15 Puentes Cinta Costera 1 y 2 - Calidonia y Bella Vista / Ave. Balboa
16 Isletas principales Vía Israel-San Francisco
17 Parque Eduardo Vallarino-Betania
18 Avenida 12 de Octubre - Pueblo Nuevo
19 Rotonda de Chanis-Parque Lefevre
20 Parque San Cristóbal - Río Abajo
21 Cinta Norteña - Ernesto Córdoba Campos
22 Parque al lado de la Junta Comunal de Alcalde Diaz - Alcalde Díaz
23 Parque Junta Comunal Las Cumbres - Las Cumbres
24 Parque Guarumal – (al lado de la Iglesia San Juan Don Bosco) - Caimitillo
25 Plaza las Palmitas - Chilibre
26 Parque Heliodoro Patiño - Juan Díaz
27 Parque La Riviera - Don Bosco
28 Parque de las Madres - Pedregal
29 Parque Ciudad Jardín de las Mañanitas - Las Mañanitas
30 Parque 24 de Diciembre - 24 de Diciembre
31 Parque Rotonda La Siesta - Tocumen
32 Parque Daniela Torrijos - Las Garzas
33 Parque Infantil de Pacora - Pacora
34 Parque al lado de la Junta Comunal - San Martín
35 Iluminación del árbol principal en el Edificio del Hatillo
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