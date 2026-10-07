Defensoría abrirá queja de oficio por desborde de aguas residuales y afectación ambiental en barriada de Pacora

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo realizó una inspección este miércoles 7 de octubre en Pacora Home, luego de recibir una denuncia ciudadana relacionada con el colapso de una planta de tratamiento de aguas residuales que estaría afectando directamente a residentes de la barriada.

Sotero Morales, director nacional de Asuntos Ambientales de la Defensoría del Pueblo, explicó que durante la inspección se recaba información, se toman fotografías y se conversa con los residentes afectados para documentar la situación.

Morales señaló que en el sitio se constató el desborde de aguas residuales, malos olores y la presencia de posibles vectores, entre ellos mosquitos y roedores, por lo que anunció la apertura de una queja de oficio.

"En esta problemática en donde, como podemos ver, hay una clara vulneración del derecho al ambiente sano", apuntó.

De acuerdo con el funcionario, la Defensoría solicitará información al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Ambiente, Saneamiento de Panamá, Municipio de Panamá y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

El director de Asuntos Ambientales aclaró que la Defensoría del Pueblo no sustituye las funciones de las instituciones responsables, sino que gestiona y da seguimiento para promover una respuesta ante posibles vulneraciones de derechos.

Morales indicó que esta problemática no se limita a Pacora Home.

Según explicó, también se han recibido denuncias relacionadas con plantas de tratamiento en sectores de Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito, donde se concentra una importante cantidad de población.

La Defensoría recordó que las personas pueden presentar quejas a través de la línea 127, el WhatsApp 6677-2222, el correo quejas@defensoria.gob.pa o de manera presencial en sus oficinas regionales. Las denuncias pueden presentarse de forma individual, colectiva o anónima.

Información de Heady Leane Morán

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