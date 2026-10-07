Lau Cortés: Ordenan detención domiciliaria e imputan cargos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público, Lau Cortés no habría podido justificar la procedencia de unos $500 mil, luego de una auditoría realizada a su patrimonio.

Ciudad de Panamá/Una jueza de garantías ordenó detención domiciliaria para el exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés. Durante la misma audiencia, se le imputaron cargos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, y se legalizó su aprehensión.

La jueza Xenia Pérez también dispuso el impedimento de salida del país y autorizó que el imputado pueda asistir a sus citas médicas.

La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas para los medios de comunicación a petición de la abogada defensora Katia Quiel, solicitud que fue acogida por la jueza amparándose en la presunción de inocencia. Sin embargo, el caso no ha sido declarado en reserva. La sesión arrancó a las 11:00 a. m. y entró en la fase de medidas cautelares, período en el que se decretaron dos recesos para que el imputado almuerce, cene y tome sus medicamentos.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público, representado por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez, Lau Cortés no habría podido justificar la procedencia de unos 500 mil dólares, tras una auditoría realizada a su patrimonio.

Entre los bienes identificados durante la investigación figuran un cuadro valorado en 50 mil dólares, un apartamento en Santa María por 562 mil dólares, del cual habría abonado 433 mil, un apartamento de playa valorado en 236,500 dólares, pagado sin financiamiento bancario y vehículos por más de 20 mil dólares.

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La abogada Katia Quiel cuestionó la cifra divulgada por el Ministerio Público y alegó que el monto notificado es inferior. Según el informe entregado a la defensa, la suma que estaría bajo investigación asciende a 122 253 dólares.

Enrique Lau Cortés estuvo al frente de la Caja de Seguro Social entre 2019 y 2025, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.

Con información de Yenny Caballero.