Aprehenden a 10 personas por presunta minería ilegal y delitos ambientales en Coclé del Norte

Durante las diligencias fueron ubicadas dragas, motobombas, pesas digitales, generadores eléctricos, paneles solares, un equipo de internet satelital, teléfonos celulares y otros equipos electrónicos.

Diez personas fueron aprehendidas durante la operación Piedra Amarilla, desarrollada en Coclé del Norte, por su presunta vinculación con delitos contra los recursos naturales y asociación ilícita para delinquir.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales, informó que entre los aprehendidos hay seis ciudadanos colombianos y cuatro panameños.

La diligencia se realizó luego de reportes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y denuncias de ciudadanos del sector. En el operativo también participaron funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

De acuerdo con el Ministerio Público, en el área se encontró tala de árboles, degradación de recursos naturales y contaminación por desechos, daños que estarían relacionados con actividades destinadas a la extracción de recursos minerales.

Uno de los principales puntos afectados es el río Calzones, fuente hídrica ubicada dentro de un área protegida bajo la categoría de recursos manejados, donde este tipo de actividades no está permitido.

Durante las diligencias fueron ubicadas dragas, motobombas, pesas digitales, generadores eléctricos, paneles solares, un equipo de internet satelital, teléfonos celulares y otros equipos electrónicos.

Según la Fiscalía, los indicios encontrados apuntan a que el grupo operaba de manera organizada.

Los diez aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, formulará la imputación de cargos y pedirá la aplicación de medidas cautelares.

La PGN reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y la ley.