Relanzamientos de las relaciones de Panamá y Vietnam: Acuerdos, inversiones y la Zona Libre de Colón

El mandatario panameño afirmó que el acercamiento con este órgano del Estado de Vietnam es importante y fundamental en momentos en que Panamá y Vietnam tienen unos 10 acuerdos que deben ser puestos en ejecución lo antes posible.

El presidente José Raúl Mulino se reunió este miércoles 7 de octubre con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, quien prometió que el parlamento facilitará la adopción de los acuerdos pactados con Panamá en esta fase de relanzamiento de sus relaciones.

Para Thanh Man, la visita de Mulino a Vietnam abre un nuevo capítulo de esperanza en la cooperación bilateral de estos países. “Daremos las directrices y la Asamblea cooperará en concretizar estos acuerdos. Resolviendo las trabas jurídicas que se puedan presentar”, indicó Thanh Man.

Reconoció que Panamá y Vietnam han mantenido una excelente relación en temas económicos y comerciales, pero aún existe mucho por desarrollar. “Panamá es una contraparte muy importante en América Latina. Ahora debemos aprovechar al máximo la complementariedad entre ambos países y potencialidades en cosas prácticas para el beneficio de ambos pueblos”, argumentó el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam.

Por su parte, el presidente Mulino afirmó que el acercamiento con este órgano del Estado de Vietnam es importante y fundamental en momentos en que Panamá y Vietnam tienen unos 10 acuerdos que deben ser puestos en ejecución lo antes posible.

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También prometió que a su llegada a Panamá establecerá con su equipo de trabajo un cronograma de los acuerdos alcanzados en Vietnam para hacerlos realidad en las diferentes áreas como la agrícola, marítima y de seguridad.

“Estamos dispuestos a avanzar en esta cooperación de una manera seria, transparente y de buena fe. Me voy con una gran impresión de un país amigo”, aseguró Mulino en su último encuentro oficial en el marco de su gira de trabajo por Vietnam.

El mandatario destacó que esta misión permitirá llevar nuevas inversiones a Panamá y abrirá mercados a los productos panameños en Asia.

Interés en la Zona Libre de Colón

El jefe de Estado también sostuvo un encuentro con el primer ministro del país asiático, Le Minh Hung, en la sede de la Oficina de Gobierno.

Minh Hung avaló la firma de acuerdos que permitirán potenciar las relaciones entre ambos países, principalmente en agricultura, comercio, industria, marina mercante, inversión, banca, tecnología, educación y turismo.

El primer ministro vietnamita también reiteró la disposición abierta para cooperar y establecer alianzas con empresas panameñas para que puedan entrar al mercado de Vietnam o convertirse en su puerta de entrada a los mercados de otros países de Asia. Mientras que Vietnam ve a Panamá como su puerta de entrada al mercado de Latinoamérica.

Por ello, le manifestó a Mulino el gran interés de que las empresas vietnamitas puedan acceder al mercado de América Latina desde la Zona Libre de Colón, lo que representará grandes inversiones y alianzas comerciales entre los sectores privados de Panamá y Vietnam.

También indicó que están muy interesados en conocer la experiencia del desarrollado centro bancario de Panamá para poder replicar su éxito en el centro bancario que desarrollan en la ciudad de Ho Chi Minh.

“Esta primera visita de un presidente de Panamá en 14 años es un hito en la historia de ambos países, que ahora inician una nueva etapa de desarrollo. Vietnam valora el rol de Panamá en el mundo, así como todos sus logros y esfuerzos por la estabilidad económica y social de su pueblo”, afirmó Minh Hung, quien sostuvo que Panamá es el sexto socio más importante de Vietnam en Latinoamérica y el primero en Centroamérica.

Por su parte, el presidente Mulino reiteró la disposición de su gobierno de trabajar con Vietnam como socios en el progreso. “Panamá no es un país competidor, sino un complemento para Vietnam para llegar a las Américas con nuestra red logística por mar y aire. Somos importantes, ustedes acá en Asia y nosotros en América”, sostuvo Mulino ante el primer ministro vietnamita.

El mandatario indicó que los acuerdos bilaterales de cooperación formalizados ayer son el primer paso de decisiones muy importantes en agricultura, comercio, el mundo marítimo y logístico, y de la relación que tienen Panamá y Vietnam a través del Canal.

Mulino anunció que a su regreso a Panamá dará instrucciones para que una delegación panameña se encargue de hacer concretar con prioridad los acuerdos pactados; y que además facilite las inversiones y alianzas entre las empresas de Vietnam y Panamá.

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