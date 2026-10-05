Mulino llega a Vietnam para fortalecer alianzas comerciales y estratégicas con Panamá

Durante la visita del mandatario se contempla la firma de nueve acuerdos y memorandos de entendimiento.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Hanoi, Vietnam, donde cumplirá una agenda oficial de tres días enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y promover nuevas oportunidades de cooperación, comercio e inversión entre ambos países.

El mandatario, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fue recibido con honores oficiales por autoridades vietnamitas. También estuvo presente la embajadora de Panamá en Vietnam, Nubiela Ayala.

Uno de los principales objetivos de la visita es posicionar a Panamá como una plataforma logística y puerta de entrada de productos vietnamitas hacia los mercados de América Latina, aprovechando especialmente la conectividad marítima que ofrece el Canal de Panamá.

La agenda incluye reuniones de alto nivel y encuentros con empresarios vietnamitas para establecer vínculos con el sector privado panameño y explorar nuevas oportunidades de negocios e inversiones.

Mulino señaló que busca que la visita se traduzca en beneficios concretos para Panamá, mediante programas de cooperación, intercambio de experiencias y desarrollo industrial, además de iniciativas en sectores como la agricultura y la educación vinculada con las nuevas tecnologías.

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Por su parte, el ministro Hoang Minh Son manifestó la disposición de Vietnam de estrechar sus relaciones con Panamá mediante programas de cooperación. También destacó la importancia del Canal de Panamá y su papel en el comercio mundial.

Durante la visita se contempla la firma de nueve acuerdos y memorandos de entendimiento. Entre ellos figuran dos instrumentos de cooperación agropecuaria: uno destinado a establecer un marco general para fortalecer la cooperación bilateral y el intercambio de experiencias, y otro enfocado en asistencia técnica y transferencia de conocimientos.

También se suscribirán memorandos con universidades marítimas para impulsar la cooperación académica, la formación y el intercambio entre instituciones especializadas en el sector. A estos se suman acuerdos entre academias diplomáticas y un convenio de cooperación en aviación para fortalecer el intercambio técnico entre las autoridades aeronáuticas de ambos países.

La agenda incluye además acuerdos de cooperación en turismo y aduanas, así como un convenio entre las cámaras de comercio de Panamá y Vietnam para facilitar el contacto empresarial, el intercambio de información y la generación de nuevas oportunidades de negocios.

Otro de los instrumentos contempla un marco de cooperación entre las autoridades competentes para reforzar la prevención y el combate de distintas modalidades de delincuencia.

Este martes 6 de octubre, Mulino participará en el foro “Un océano de oportunidades”, donde se reunirá con representantes de empresas navieras y del sector marítimo.

Ese mismo día, será recibido por el secretario general y presidente de Vietnam, Tô Lâm, en una ceremonia oficial de bienvenida que dará paso a una reunión de trabajo de alto nivel.

Para el miércoles 7 de octubre están previstos encuentros con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Trần Thanh Mẫn, y el primer ministro, Lê Minh Hưng.

La visita concluirá con la participación del mandatario en el Foro Empresarial Panamá–Vietnam, bajo el lema “Conectando mercados, creando oportunidades”, organizado por la Embajada de Panamá en Vietnam y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

El encuentro reunirá a más de 70 empresarios vietnamitas de distintos sectores, además de autoridades vinculadas al comercio y la industria. Durante el foro se prevé la firma de un acuerdo entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la VCCI, con el objetivo de consolidar a Panamá como plataforma logística y de servicios para facilitar el ingreso de productos vietnamitas a los mercados latinoamericanos.