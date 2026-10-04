Presidente Mulino plantea el puerto automatizado de Tuas, en Singapur, como modelo para Panamá

Para este lunes 5 de octubre , el presidente Mulino tiene previstas reuniones con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam , y el primer ministro, Lawrence Wong .

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente José Raúl Mulino calificó el puerto de Tuas, en Singapur, "como un modelo para Panamá", durante un recorrido realizado este domingo 4 de octubre por la terminal, que aspira a convertirse en el puerto de contenedores totalmente automatizado más grande del mundo.

Según el comunicado de la Presidencia, la propuesta de un megapuerto que concentre las operaciones podría ofrecer a Panamá una ventaja logística en las Américas similar a la que tiene Singapur en Asia.

El puerto de Tuas es un modelo a seguir: un solo megapuerto automatizado que consolide todo y que le podría dar a Panamá en las Américas la misma ventaja que Singapur tiene en Asia. Panamá es el “hub” logístico de las Américas por una combinación inigualable: el Canal, una infraestructura multimodal, la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico", se lee en el comunicado.

La primera fase de Tuas fue inaugurada en 2022. El proyecto contempla cuatro etapas y su conclusión está prevista para 2040, cuando tendrá una extensión de 1,337 hectáreas, 66 muelles distribuidos en 26 kilómetros y capacidad para manejar 65 millones de TEU al año, unidad equivalente a un contenedor de 20 pies.

Durante la visita al Centro de Control de Operaciones, Mulino recibió una explicación sobre el funcionamiento de la terminal, que utiliza camiones autónomos y un patio automatizado que opera las 24 horas.

De acuerdo con la Presidencia, este sistema permite un rendimiento 30% más rápido que el de un centro convencional. La operación es completamente eléctrica y dispone de generación de energía mediante paneles solares instalados en techos de bodegas y grúas.

Representantes de PSA destacaron durante el encuentro la neutralidad que comparten Panamá y Singapur y su visión en materia portuaria.

El mandatario estuvo acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro del Canal, José Ramón Icaza, el embajador de Panamá en Singapur, Sebastián Breton, y Kristelle Getzler.

Para este lunes 5 de octubre, Mulino tiene previstas reuniones con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y el primer ministro, Lawrence Wong.

Los encuentros forman parte de la gira por Asia, con la que el Gobierno busca abrir mercados, fortalecer alianzas en los sectores marítimo, aéreo y agrícola, y atraer inversiones que generen empleos en Panamá.