Ministro Ábrego asegura que las pandillas en Panamá disminuyeron de 180 a 121 con el Plan Firmeza

El titular de Seguridad pidió a la población confiar en los estamentos de seguridad y en las autoridades judiciales, así como presentar sus denuncias para que los casos puedan ser atendidos. Además, afirmó que más del 80% de los delitos cometidos en el país se resuelven.

Comarca, Chiriquí/El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, aseguró que las pandillas identificadas en Panamá pasaron de 180 a 121, una reducción que atribuyó a las acciones contra la delincuencia organizada desarrolladas mediante el Plan Firmeza.

Durante una gira por la comarca Ngäbe Buglé, el ministro sostuvo que las instituciones de seguridad continuarán las operaciones contra el pandillerismo, al que vinculó con hechos de violencia en distintos distritos y provincias del país.

Hasta ahorita hemos ido avanzando en el combate a la delincuencia organizada, a la reducción de las pandillas, como lo hemos visto en las estadísticas ya establecidas, de 180 pandillas que estaban como tal focalizadas. Hoy llevamos 121”, expresó.

Ábrego planteó que la cifra podría disminuir aún más durante el año, aunque condicionó esa posibilidad a que se pueda confirmar la desarticulación de otras agrupaciones.

“La idea es no parar”, manifestó. Añadió que el objetivo es llegar a cero pandillas y que, para avanzar, se requiere la participación de los ciudadanos.

“También necesitamos la colaboración de la comunidad, que denuncie el delito, denuncie cualquier actividad sospechosa que vea”, dijo.

El titular de Seguridad pidió a la población confiar en los estamentos de seguridad y en las autoridades judiciales, así como presentar sus denuncias para que los casos puedan ser atendidos.

Además, afirmó que más del 80% de los delitos cometidos en el país se resuelven, aunque en las declaraciones no detalló el período ni los tipos de delitos incluidos en ese porcentaje.

“Le puedo decir que la gran mayoría de los delitos que se cometen en este país, más del 80%, se resuelven. Esa es la parte de la estadística que a veces no medimos”, expresó.

Con información de Demetrio Ábrego.