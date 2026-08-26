Contenido exclusivo: El mapa de las pandillas

La DIJ ha identificado una estructura dividida en ocho grandes franquicias criminales, compuestas por organizaciones que se distribuyen las tareas delictivas: desde la logística del narcotráfico internacional hasta el menudeo y el sicariato.

Ciudad de Panamá, Panamá/Según la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Panamá operan 121 pandillas activas. Estos grupos se ubican estratégicamente en la zona de tránsito del Canal, la infraestructura portuaria, los barrios con mayor densidad poblacional de la capital y Colón, así como en franjas costeras y principales ciudades del interior.

El criminólogo Tirso Castillo sostiene que el fenómeno de las pandillas nació tras la invasión del 20 de diciembre de 1989, y se acentuó con el auge de los cárteles de droga de la región. “Ya los pandilleros no son solo de barrios populares”, advierte del esquema de blanqueo de capitales alrededor de esta actividad.

La DIJ ha identificado una estructura dividida en ocho grandes franquicias criminales, compuestas por organizaciones que se distribuyen las tareas delictivas: desde la logística del narcotráfico internacional hasta el menudeo y el sicariato.

Entre los grupos mapeados por la fuerza pública destacan:

Ciudad de Panamá: Manzana Cero, Los HP, Los Elefantes y Mafia Filipina.

San Miguelito: Sinaloa.

Colón: G4, Killa y Roca.

Estructuras históricas: Calor Calor y Bagdad.

El mapa delictivo ha sufrido fuertes reestructuraciones tras operativos de alto impacto y la neutralización de sus cabecillas.

Puedes leer: Contenido Exclusivo: Atrapados entre balas

El caso Bagdad

Originaria de El Chorrillo, esta organización ha recibido duros golpes en los últimos años:

-Operación Neptuno (2021): Captura de 19 presuntos integrantes.

-Operación Corintios (2022): Envió a prisión a 13 personas.

-Caída de líderes (2023): Jaime Powell, alias “Yunya”, fue arrestado en Madrid y repatriado a Panamá. En tanto, Jorge Rubén Camargo, alias “Cholo Chorrillo”, fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico en Los Ángeles.

-Operación Combate (2024): Desmanteló a la facción Bagdad Santa Eduviges, incautando armas, dinero en efectivo y logrando la posterior extradición desde España de su supuesto líder, alias “El Abogado”.

El caso Calor Calor

La red rival ha mantenido sus operaciones pese al encarcelamiento de sus principales cabecillas:

-Captura de "Marshall" (2019): Eduardo Macea fue detenido en Amador y trasladado al penal de máxima seguridad en Punta Coco, desde donde las autoridades sostienen que continuó operando.

-Operación Fuego (2022): Reveló la penetración de la banda en sectores clave al capturar a 40 personas, entre ellos trabajadores portuarios, personal médico, un funcionario policial y un representante de corregimiento.

-Operación Bururu (2024): Ubicó la presencia de esta red en zonas costeras de Veraguas, como El Bongo, Rincón Largo y El Pilón en el Golfo de Montijo.

La mutación del mapa y el desafío estatal

La escena criminal ha dejado de ser exclusiva de los barrios populares tradicionales. El homicidio registrado el pasado 19 de mayo en la avenida Ricardo J. Alfaro evidenció la presencia de células criminales operando desde residenciales tranquilos como Santa María de Bethania.

Pese a que en los últimos 20 años se ha procesado a más de 7,300 personas por pandillerismo a lo largo de 259 operaciones judiciales, los especialistas advierten sobre las limitaciones de la respuesta puramente policial.

Aunque en 2022 se aprobó la Ley de Política Criminológica para articular la prevención, expertos señalan que la normativa no ha logrado aplicarse con efectividad. El sociólogo Gilberto Toro asegura que la enorme mayoría de las personas vinculadas a pandillas quisiera una “puerta de salida”, aunque no la encuentran.

Mientras la respuesta institucional se concentre en la contención policial sin una oferta integral de oportunidades, el ciclo continuará cobrando vidas jóvenes y dejando a comunidades enteras atrapadas entre balas.