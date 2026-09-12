Arraiján y La Chorrera: 171 años de historia marcados por el crecimiento poblacional y la transformación vial

Para 1855, una nueva organización política modificó la administración territorial del entonces Estado Federal de Panamá, Arraiján y La Chorrera quedaron incorporados a ese esquema como distritos municipales, en un territorio que todavía estaba lejos de parecerse a la provincia de Panamá Oeste actual.

Arraiján y La Chorrera, Panamá Oeste/Los distritos de Arraiján y La Chorrera cumplen este sábado, 12 de septiembre, 171 años de aquel cambio territorial que los convirtió en distritos municipales dentro del entonces Estado Federal de Panamá. Detrás de esa fecha hay una historia de transformaciones que terminó convirtiendo a ambos territorios en uno de los principales ejes urbanos de Panamá Oeste.

En este contexto histórico, hay una manera de medir la transformación de un territorio: observar cómo se desplazaban sus habitantes. En 1855, llegar desde estas poblaciones hasta la ciudad de Panamá podía implicar caminar por senderos, atravesar ríos, bordear zonas fangosas o recurrir a pequeñas embarcaciones. La producción agrícola se movilizaba por mar y buena parte de las comunidades permanecía dispersa, con comunicaciones limitadas con la capital.

En 2026, la escena es prácticamente opuesta. Miles de personas salen cada mañana de Arraiján y La Chorrera rumbo a la capital. Las autopistas concentran gran parte del flujo vehicular, los buses ocupan espacios públicos ante la falta de una terminal adecuada en La Chorrera y una nueva línea del Metro se construye para atender una demanda de transporte que, hace 171 años, era inimaginable.

Entre ambos momentos hay mucho más que una sucesión de obras de infraestructura. Hay una historia de cómo la infraestructura terminó modificando la relación entre Panamá Oeste y la capital. Ese recorrido permite entender por qué dos territorios que alguna vez fueron pequeños poblados, con comunicaciones difíciles y una población dispersa, se encuentran hoy en el centro de la expansión metropolitana del país.

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1855: el año en que cambió el mapa

El punto de partida para entender la fecha está en la estructura política de mediados del siglo XIX. Panamá formaba parte de Colombia y, en 1855, experimentaba un proceso particular: la creación del Estado Federal de Panamá. En ese contexto, la Ley del 12 de septiembre de 1855 "Sobre la división territorial", expedida por la Asamblea Constituyente del Estado Federal de Panamá, dio paso a la creación de 62 distritos municipales. Arraiján y La Chorrera quedaron incorporados a esa organización.

Para el historiador y docente de Historia de la Universidad de Panamá, Arturo Guzmán, el cambio debe entenderse dentro de aquel experimento federal que modificó la forma de administrar el territorio. El cambio tenía una razón práctica: las antiguas jurisdicciones eran demasiado extensas para ser administradas con facilidad. Antes de convertirse en distrito municipal, La Chorrera había formado parte de una estructura territorial diferente. Tras la incorporación de Panamá a Colombia en 1822, se estableció el cantón municipal de La Chorrera.

Esta jurisdicción tenía una extensión considerable y las poblaciones cercanas funcionaban como subdivisiones de ese territorio. Con la reforma de 1855, el modelo cambió.

Los cantones dieron paso a distritos municipales y aparecieron nuevas autoridades locales, entre ellas los alcaldes municipales. Pero el nuevo mapa político no transformó de inmediato la realidad cotidiana. El territorio seguía siendo rural, las poblaciones eran pequeñas y las comunicaciones continuaban dependiendo de una geografía difícil. El cambio administrativo llegó antes que el desarrollo material.

Y esa diferencia resulta clave para entender la historia posterior. Los números ayudan a dimensionar aquella realidad. Según los datos citados por Guzmán, cuando se produjo la reorganización territorial de 1855, La Chorrera tenía aproximadamente 2,400 habitantes.

Sin embargo, Arraiján, que en ese entonces fue denominado como Arrayán, apenas alcanzaba unos 506 habitantes. En la actualidad, esas cifras resultan difíciles de imaginar frente a la dimensión urbana que han adquirido ambos distritos. Pero más importante que el número de habitantes era la relación entre población y territorio.

Los poblados estaban separados por grandes extensiones y las autoridades debían administrar comunidades dispersas con recursos limitados. Según Guzmán, un alcalde podía recibir unos 60 pesos mensuales y los presupuestos municipales rondaban los 10,000 pesos anuales. La cabecera concentraba buena parte de las funciones administrativas. Fuera de ella, la vida transcurría en pequeños asentamientos rurales, conectados mediante caminos que dependían de las condiciones del terreno y del clima. El transporte de mercancías tampoco respondía a una lógica moderna de carreteras y camiones. La agricultura encontraba en el transporte marítimo una de sus principales salidas. La Chorrera tenía una ventaja que terminaría siendo determinante: su conexión con la costa.

Cuando el mar era la carretera

Mucho antes de que existiera la autopista Arraiján-La Chorrera, el territorio tenía otra vía de conexión con Panamá: el mar.

Guzmán explica que durante el siglo XIX La Chorrera mantenía una comunicación fluida con la ciudad de Panamá mediante el entonces denominado Puerto de Chorrera. Desde allí salían embarcaciones hacia la capital cargadas principalmente con productos agrícolas, además de artículos artesanales y alimentos.

El viaje podía durar unas cinco horas cuando las condiciones de navegación eran favorables. En términos actuales, puede parecer un trayecto extraordinariamente largo para una distancia relativamente corta. En aquella época, sin embargo, representaba una conexión importante con el principal centro comercial del istmo. La mercancía podía llegar a la ciudad de Panamá y ser comercializada allí.

Incluso productos asociados a la identidad gastronómica de La Chorrera formaban parte de ese intercambio. El bollo, recuerda Guzmán, era transportado hacia la capital desde el siglo XIX. El dato permite observar cómo una tradición que hoy parece exclusivamente cultural también tuvo una dimensión económica.

La comida, la agricultura y la navegación formaban parte de una misma red comercial. La situación de Arraiján era diferente.

La proximidad de Arraijá, con la ciudad de Panamá no significaba necesariamente una conexión fácil. La geografía era el obstáculo. El terreno accidentado, las zonas montañosas y los ríos dificultaban los desplazamientos. Guzmán recuerda que sectores como Loma Cová representaban una barrera natural importante para las comunicaciones. El trayecto hacia la capital exigía atravesar terrenos complicados y, en determinados puntos, cruzar ríos en lanchas o cayucos. La propia cabecera de Arraiján se asentó sobre un terreno quebrado, mientras la población permanecía relativamente dispersa.

Así se produjo una paradoja que acompañó al territorio durante décadas: Arraiján estaba cerca de Panamá, pero las condiciones físicas hacían que llegar hasta la capital fuera difícil. La historia de ambos territorios no estuvo determinada únicamente por decisiones políticas. La geografía también decidió cuáles rutas eran viables, qué productos podían transportarse y qué poblaciones podían conectarse con mayor facilidad.

Sin embargo, para mediados del siglo XX, La Chorrera comenzó a experimentar una expansión más visible. En 1953, durante la conmemoración del cincuentenario de la República, se produjo una etapa de crecimiento de la infraestructura. La avenida de las Américas comenzó a ampliar el espacio urbano. En 1962 llegó otro elemento importante: la avenida Libertador. La aparición de estas vías modificó la escala del poblado.

La Chorrera comenzó a dejar atrás definitivamente la imagen de un pequeño núcleo concentrado alrededor de unas pocas calles. La expansión urbana empezaba a avanzar hacia sectores que anteriormente se encontraban separados del centro. El cambio sería cada vez más rápido durante las décadas siguientes.

Del crecimiento urbano al problema de la movilidad

La misma infraestructura que ayudó a integrar estos territorios terminó enfrentando el efecto de su propio éxito. A medida que Arraiján y La Chorrera crecieron, aumentó también el número de personas que dependen diariamente de las vías hacia la capital. La conexión que antes era difícil por falta de caminos pasó a ser un problema de saturación.

La dificultad dejó de ser simplemente llegar a Panamá. Ahora el problema es llegar a tiempo. En 2026, miles de residentes de Panamá Oeste se desplazan diariamente hacia la ciudad de Panamá por trabajo, educación y otras actividades. La congestión se ha convertido en una de las principales dificultades de la provincia. La transformación del territorio produjo, de esta manera, una nueva paradoja. Arraiján y La Chorrera nunca habían estado tan conectados físicamente con la capital, pero la magnitud de esa conexión ha generado nuevas dificultades.

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá representa la respuesta de infraestructura más ambiciosa para la movilidad entre Panamá Oeste y la capital. El proyecto registra un avance general de 81%. El tramo soterrado alcanza el 71%, mientras que el tramo aéreo llega al 87%. La tuneladora Panamá ya completó prácticamente la excavación del túnel, luego de alcanzar el sector de Balboa, y se prepara para completar el tramo final en Albrook. El túnel se interna hasta 65 metros bajo el nivel del mar y constituye uno de los elementos técnicamente más singulares de la obra.

Pero más allá de las cifras de construcción, el dato que mejor explica su importancia es otro: se proyecta que la línea movilice unos 160,000 pasajeros diarios. Es decir, una cantidad de personas comparable con la población de una ciudad entera desplazándose a través de un sistema ferroviario. De acuerdo con autoridades de la entidad, la estación Ciudad del Futuro será inicialmente la cabecera de la línea. La línea también tendrá algunos de los puntos más altos de la red. El viaducto que conecta con San Bernardino alcanza los 35 metros de altura, mientras que el paso sobre la autopista Arraiján-La Chorrera llegará a unos 26 metros.

En Vista Alegre, la institución proyecta una de las estaciones con mayor demanda y se incorporó una vía adicional. Loma Cová, otro punto relevante del recorrido, registra un avance de 75%, con trabajos concentrados en acabados, cableado, sistemas de información y cámaras. La construcción del Metro introduce así una imagen que habría resultado imposible para los habitantes de Arraiján y La Chorrera del siglo XIX: un sistema de transporte que atravesará por tierra y aire un territorio que alguna vez obligaba a sus habitantes a cruzar ríos para desplazarse.

Pero el transporte cotidiano sigue siendo un problema

La gran infraestructura no ha resuelto todavía las necesidades más inmediatas. La Chorrera ofrece un ejemplo concreto. Al 7 de agosto de 2026, el distrito continuaba sin una terminal de transporte público donde pudieran converger las diferentes rutas internas. La consecuencia es visible en las calles. Más de cuatro puntos públicos funcionan como piqueras improvisadas.

Buses ocupan estacionamientos de parques, áreas próximas a establecimientos y servidumbres públicas. En determinados puntos, cientos de pasajeros deben esperar diariamente para abordar una unidad. Durante una sesión del Consejo Municipal, representantes locales solicitaron a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intervenir para ordenar el servicio, especialmente en los alrededores del parque Feuillet.

Carlos Mendoza, representante del corregimiento de Herrera, relacionó la ausencia de una terminal con el desorden en los espacios públicos. También expuso quejas de usuarios sobre el ruido dentro de los buses y la reproducción de música con contenido explícito.

El representante pidió además ordenar las rutas internas y atender la operación de los llamados buses “piratas” que transportan pasajeros entre La Chorrera y la ciudad de Panamá. Eliécer Zambrano, representante de El Arado, anunció una intervención de inspectores para descongestionar el área del parque Feuillet. El episodio muestra una de las características más complejas del crecimiento de Panamá Oeste: las grandes obras regionales avanzan mientras persisten problemas básicos de organización del transporte local.

Más carriles, más infraestructura y la misma pregunta

El 12 de julio de 2026, el anuncio de nuevos proyectos viales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) volvió a poner el problema de la movilidad en el centro de la conversación. De acuerdo con el MOP, la autopista Arraiján-La Chorrera está prevista para pasar de seis a ocho carriles, mientras que la avenida Mariano Rivera, en La Chorrera, será ampliada a cuatro carriles. El proyecto contempla además trabajos en la vía Centenario y la rehabilitación de puentes vehiculares, entre ellos los de Perurena y el ubicado frente al Hospital Nicolás Solano.

Para los residentes, estas obras representan una respuesta a los tranques diarios. Pero también plantean una pregunta que acompaña la expansión de ambos distritos: ¿cuánto tiempo puede una infraestructura vial seguir creciendo al ritmo de una población que también continúa expandiéndose?

La experiencia histórica muestra que cada nueva conexión ha producido cambios en la forma de ocupar el territorio. El reto actual consiste en anticipar cuáles serán las consecuencias de las próximas. La historia de ambos distritos muestra que la infraestructura nunca ha sido un elemento secundario. Cada camino construido, cada puerto utilizado, cada avenida abierta y cada nueva conexión con Panamá ha modificado su desarrollo.

La distancia entre aquellos pequeños poblados de 1855 y la realidad de 2026 no se explica por un solo acontecimiento. Es el resultado de más de un siglo y medio de cambios. Y en ese recorrido, Arraiján y La Chorrera pasaron de ser territorios pequeños, rurales y dispersos a convertirse en dos de los principales espacios urbanos de Panamá Oeste. Su historia, más que una sucesión de fechas, permite observar cómo un territorio cambia cuando cambian sus caminos, su población y las formas de administrarlo.