CAF amplía a $250 millones línea de crédito a Bladex para impulsar comercio regional

La operación busca facilitar el acceso a financiamiento para empresas de América Latina y el Caribe, con énfasis en comercio exterior, proyectos sostenibles y negocios verdes.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó la ampliación hasta $250 millones de la línea de crédito a favor de Bladex, con el objetivo de ampliar el acceso de empresas de la región a recursos para comercio exterior, capital de trabajo y proyectos de inversión de mediano plazo con enfoque sostenible.

La operación contempla financiamiento para comercio exterior y capital de trabajo, especialmente para operaciones que cumplan estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y que contribuyan al comercio intrarregional.

También incluye recursos para proyectos empresariales sostenibles, entre ellos iniciativas de energías renovables, eficiencia energética y negocios verdes.

La línea permitirá, además, la emisión y confirmación de cartas de crédito, así como la emisión de garantías y avales.

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Según CAF, la operación busca promover un desarrollo económico inclusivo y dinamizar el financiamiento de sectores vinculados al comercio intrarregional, con énfasis en la generación de empleo y el liderazgo femenino.

Bladex, anteriormente denominado Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, tiene su sede en Panamá y fue establecido originalmente por bancos centrales de la región. Inició operaciones en 1979 y actualmente ofrece soluciones financieras a instituciones financieras y corporaciones de América Latina y el Caribe.

El banco cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. Además, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 1992.

“Esta operación busca promover la integración comercial en América Latina y el Caribe y ampliar la oferta de financiamiento sostenible”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La entidad destacó que la relación entre CAF y Bladex se extiende por más de 20 años y ha permitido canalizar financiamiento para apoyar el comercio exterior en distintos países y sectores de la región.

En el último año y medio, ambas instituciones respaldaron más de 60 operaciones, de las cuales el 35% correspondió a comercio intrarregional y benefició a unas 34 empresas exportadoras.