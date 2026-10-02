Teatro Nacional llevará 'Mi Lugar Favorito' gratis a Chiriquí, Herrera y Bocas del Toro

La gira busca acercar el teatro a las comunidades y descentralizar el acceso a la oferta cultural, especialmente para que niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de una producción de gran formato sin tener que trasladarse a la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Teatro Nacional celebrará en octubre su aniversario con una gira gratuita del musical panameño ‘Mi Lugar Favorito’, que llegará a Chiriquí, Herrera y Bocas del Toro como parte de las actividades conmemorativas por los 118 años de la inauguración del recinto cultural.

La primera función será el sábado 10 de octubre, en el Centro Deportivo La Basita, en David, Chiriquí. Posteriormente, el espectáculo se presentará el 17 de octubre en el Centro de Convenciones Azuero, en Chitré, Herrera, y el 24 de octubre en la Ciudad Deportiva de Changuinola, en Bocas del Toro.

Todas las funciones serán de entrada gratuita. Las puertas abrirán a las 4:00 p.m. y el espectáculo comenzará a las 7:00 p.m.

‘Mi Lugar Favorito’ es un musical original del escritor panameño Jonathan Prosper, con música de Ormelis Cortez y Luis Thomas, que reúne a más de 30 artistas en escena y combina actuación, música y danza.

La historia sigue a Andy, un niño de ciudad que pasa sus vacaciones con sus abuelos en el interior del país. Durante su estadía descubre la vida en la campiña, además de costumbres, cuentos, leyendas y tradiciones que forman parte de la identidad panameña.

La gira busca acercar el teatro a las comunidades y descentralizar el acceso a la oferta cultural, especialmente para que niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de una producción de gran formato sin tener que trasladarse a la capital.

“Queremos que las familias de todo el país disfruten del teatro en su comunidad. Esta gira es nuestra manera de celebrar el aniversario junto a ellas”, expresó César Robles, director artístico del Patronato del Teatro Nacional.

La iniciativa también plantea un recorrido simbólico por algunas de las regiones que inspiran la historia de la obra, llevando el espectáculo fuera de las instalaciones del Teatro Nacional y acercándolo a nuevos públicos.

El Teatro Nacional fue inaugurado el 1 de octubre de 1908, por lo que durante octubre se desarrollarán actividades especiales para conmemorar su aniversario.