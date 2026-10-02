Azuero: Especialistas de Israel estarán en Panamá en alianza tecnológica para la gestión del agua

Acuerdos Israel y Panamá contemplan solucionar la crisis hídrica que enfrenta la península de Azuero, con una delegación de técnicos israelíes que visitarán el país del 5 al 9 de octubre.

Panamá/Panamá prepara la llegada de una delegación de especialistas de la empresa israelí Mekorot para evaluar la situación del sistema hídrico del país, con especial atención en la península de Azuero, como parte de los acuerdos entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homólogo de Israel, Isaac Herzog.

El equipo estará encabezado por Diego Berger, coordinador de proyectos internacionales de Mekorot, y contará con una comisión de técnicos israelíes que trabajará junto con profesionales del Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La evaluación tendrá como uno de sus principales puntos la península de Azuero y abarcará las fuentes de agua, los sistemas de abastecimiento, las plantas potabilizadoras y las infraestructuras de distribución, entre otras partes del sistema hídrico. Los especialistas estarán en Panamá del 5 al 9 de octubre.

A medida que avance el trabajo, Mekorot elaborará informes técnicos con recomendaciones y guías para plantear posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo. El objetivo es identificar alternativas que permitan atender las dificultades que enfrenta el sistema de abastecimiento de agua en Azuero.

La situación de la región ha sido objeto de investigaciones y evaluaciones debido a los problemas de contaminación registrados en el río La Villa, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la zona.

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Un estudio publicado en 2026 por investigadores vinculados a la Universidad de Panamá y la Universidad Especializada de las Américas señala como fuentes de contaminación los desechos de la porcinocultura, los lixiviados de vertederos a cielo abierto, las descargas residuales domésticas sin tratamiento y la contaminación microbiológica y fecal.

El Minsa también ha desarrollado evaluaciones interinstitucionales sobre la calidad del agua y las condiciones de los ríos La Villa y Estivaná, mientras que las autoridades han planteado medidas para atender las fuentes de contaminación y buscar soluciones de largo plazo para la región.

La llegada de los especialistas de Mekorot se suma a estos esfuerzos y permitirá realizar una evaluación técnica del sistema para determinar las necesidades de infraestructura y las alternativas que podrían aplicarse para mejorar el abastecimiento de agua en Azuero.

En cuanto a Mekorot, es una empresa israelí fundada en 1937, encargada de proveer gran parte del suministro de agua potable e infraestructura hídrica del país.

Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales (como el movimiento BDS) denuncian y critican a Mekorot por operar en los territorios palestinos ocupados. Se le señala por aplicar políticas discriminatorias y restrictivas en el acceso al agua entre la población israelí y la palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Su llegada y la firma de acuerdos de consultoría en países de América Latina también han generado rechazo por parte de colectivos ambientales y comunitarios que cuestionan la privatización o la injerencia de empresas estatales extranjeras en la gestión de los recursos naturales locales.

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