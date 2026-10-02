Día de la No Violencia: Panamá registra aumento de lesiones personales

Se registraron 8,179 casos de lesiones personales entre el 1 de enero y el 31 de agosto.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy se conmemora el Día de la No Violencia para promover una cultura de paz, diálogo y solución de conflictos. Pero en Panamá, ¿qué está pasando con los niveles de violencia y agresividad?

Las estadísticas del Ministerio Público muestran un incremento en muchos de estos hechos de violencia, como las lesiones personales. Estos casos aumentaron prácticamente un 43% en 2026, en comparación con el año pasado. Se registraron 8,179 casos entre el 1 de enero y el 31 de agosto.

Otra cifra que llama la atención en estas mismas estadísticas es el incremento de la violencia psicológica, que prácticamente se duplicó en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo período del año pasado.

También hablamos de agresiones, conflictos y situaciones de intolerancia que se están presentando en la sociedad: en los colegios, en el entorno laboral, dentro de los hogares y en las calles.

Entonces, la pregunta es: ¿qué está provocando este aumento en determinados registros de violencia?

Jazmín Cedeño Suman, jefa de Salud Mental de la Caja de Seguro Social, indicó que “la población está pasando por momentos difíciles. Si bien es cierto, el día a día, los problemas familiares, económicos, personales, pueden aumentar ciertas emociones no funcionales. Sin embargo, las emociones como tal no son malas, pero agredir o justificar la violencia para resolver los problemas es el tema que nos está abordando”.

Añadió que “hay muchas personas que sienten rabia, ira y esto no está mal. Sentir una emoción no está mal, pero qué hacer con ella sí es correspondencia a cada uno de nosotros”.

Con información de Kayra Saldaña.