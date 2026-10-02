Conductores reducen salidas y recurren al transporte público ante nueva alza del combustible

La gasolina de 95 octanos aumentó cuatro centavos por litro y la de 91 octanos, tres centavos. Aunque el diésel bajo en azufre bajó un centavo, mantiene el precio más alto de los tres combustibles.

Ciudad de Panamá, Panamá/Salir menos de casa, utilizar el metro y el metrobús y evitar los tranques en horas pico son algunas de las medidas que están tomando los conductores para ajustar sus presupuestos ante el nuevo aumento del combustible, vigente desde este viernes 2 de octubre.

En un recorrido por estaciones de combustible, varios conductores explicaron que han cambiado sus hábitos para reducir el consumo, incluyendo las salidas familiares durante los fines de semana.

“Casi no salgo de la casa. Entonces hoy que voy a viajar al interior, entonces tuve que llenarlo y me di cuenta de que había aumentado un montón”, expresó, contó una de las personas consultadas.

Otro conductor explicó que organiza sus desplazamientos para evitar las horas de mayor congestionamiento. “Tratamos de evitar el área pico, porque ahí en el área pico es que se nos va más el combustible en los tranques”, señaló. Al preguntarle si estas medidas le permiten obtener ganancias, respondió que “no es ganancia, es sobrevivencia”.

También hay quienes alternan el uso del automóvil con el transporte público. “Tratar de no utilizar mucho el vehículo y usar de vez en cuando el metro, el metrobús”, indicó otro de los entrevistados.

Precios vigentes hasta el 16 de octubre

La gasolina de 95 octanos aumentó cuatro centavos por litro y la de 91 octanos, tres centavos. Aunque el diésel bajo en azufre bajó un centavo, mantiene el precio más alto de los tres combustibles.

Según los precios detallados en el reporte, la gasolina de 95 octanos quedó en $1.42 por litro y $5.39 por galón; la de 91 octanos, en $1.31 por litro y $4.98 por galón; y el diésel bajo en azufre, en $1.51 por litro y $5.71 por galón.

Con información de Luis Alberto Jiménez.