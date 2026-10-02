Bocas del Toro: Acodeco despliega inspectores para fiscalizar precios de combustible en estaciones

Con el nuevo aumento en el precio del combustible, Acodeco intensifica las verificaciones en las estaciones y advierte a los conductores que revisen bien sus facturas.

Ciudad de panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) desplegó inspectores en Changuinola para verificar y mantener vigilados los precios de la gasolina en las estaciones de combustible.

Este operativo se desplegó por las denuncias recibidas por la institución, alegando que algunas distribuidoras de combustible excedían los precios establecidos.

La directora regional de la Acodeco, Rosalba de León, aseguró que: "Varias estaciones con procesos a los que se les está realizando investigación justamente por la alteración de precios y, en otros casos, por el acaparamiento del combustible".

Cabe destacar que, según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos registrará un aumento de 4 centavos, por lo que su precio quedará en 1.42 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos aumentará 3 centavos, situándose en 1.31 por litro.

En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: $ 1.42

$ 1.42 Gasolina de 91 octanos: $ 1.31

$ 1.31 Diésel: $ 1.51

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 16 de octubre, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La variación en el costo de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.

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