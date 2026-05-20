MOP alista licitación de más de $300 millones para ampliar la vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera

Actualmente, por la vía Centenario circulan diariamente alrededor de 26 mil vehículos, mientras que en la autopista Arraiján-La Chorrera transitan unos 20 mil autos.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se prepara para lanzar una licitación millonaria para la ampliación de la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera, dos de las rutas con mayor tráfico vehicular del país.

Actualmente, por la vía Centenario circulan diariamente alrededor de 26 mil vehículos, mientras que en la autopista Arraiján-La Chorrera transitan unos 20 mil autos, situación que provoca constantes congestionamientos, especialmente en horas pico.

El proyecto contempla ampliar la vía Centenario de cuatro a seis carriles y la autopista Arraiján-La Chorrera de seis a ocho carriles. Además, incluirá un carril exclusivo tipo expreso que funcionaría mediante un sistema de peaje.

“Se tiene previsto preliminarmente que a estos carriles se les conecte un sistema de peaje y hacer los carriles expresos, de forma que con ese dinero posteriormente se use para un fondo de mantenimiento a las vías”, explicó Edwin Lewis, director de estudios y diseños del MOP.

Lewis detalló que, a diferencia de otros proyectos desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), esta iniciativa no tendrá proceso de precalificación, por lo que el pliego de licitación será publicado directamente.

“El costo oscila alrededor de los 300 millones de dólares”, agregó el funcionario.

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La licitación, cuyo monto podría superar ligeramente los $300 millones, estaría siendo publicada el próximo mes de junio y tendría la particularidad de permitir que la orden de proceder se emita antes de finalizar este año.

En el caso de la vía Centenario, la ampliación abarcaría desde la intersección con el Corredor Norte, cerca del Estadio Nacional Rod Carew, hasta el puente Centenario y aproximadamente dos kilómetros después de esta estructura, en dirección hacia Burunga. Posteriormente, el proyecto continuaría desde Burunga hasta el sector de La Espiga.

La obra también contempla la corrección de curvas en la vía Centenario próximas al estadio Rod Carew, consideradas puntos críticos para la circulación vehicular, así como la construcción y acondicionamiento de intercambiadores sobre la autopista.

Entre los puntos que serían intervenidos se encuentran los sectores de Vique, vía La Mitra y Nicolás Solano, zonas donde actualmente se registran fuertes congestionamientos vehiculares debido al crecimiento residencial y comercial en Panamá Oeste.

Con información de Meredith Serracín