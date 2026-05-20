Protestas en la Unachi escalan por denuncias de crisis financiera y exigencias de renuncia de la rectora

La administración universitaria ha indicado que espera sostener conversaciones con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de buscar alternativas que permitan enfrentar la crisis económica que atraviesa la universidad.

Chiriquí/La tensión dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) volvió a quedar en evidencia este miércoles, luego de que estudiantes, docentes y administrativos protagonizaran jornadas de protesta, caminatas y mítines tanto en el campus universitario como en la vía Interamericana, en rechazo al manejo económico de la institución y para exigir la renuncia de la rectora.

Las primeras manifestaciones fueron encabezadas por estudiantes y profesores, quienes denunciaron falta de transparencia por parte de la administración universitaria y cuestionaron la ausencia de respuestas ante los problemas financieros que enfrenta la casa de estudios superiores.

Uno de los estudiantes participantes aseguró que la administración incumplió el compromiso de informar sobre la instalación de una mesa técnica que sería presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Nosotros teníamos ayer que haber recibido una respuesta por parte de la administración para la ejecución de esta mesa técnica que ellos iban a llevar al Ministerio de Economía y Finanzas. Nunca se nos dijo nada. Nos engañaron nuevamente a los estudiantes y por eso estamos aquí, exigiendo transparencia, explicaciones y, por supuesto, la renuncia de la rectora y de su equipo de trabajo, porque les ha quedado grande administrar esta casa de estudios”, expresó.

Las críticas también fueron respaldadas por docentes universitarios. El profesor Absel Navarro cuestionó la ausencia de la rectora ante la crisis y enumeró una serie de problemas administrativos que, según dijo, afectan directamente a trabajadores y estudiantes.

“Que dé la cara. En campaña iba por todas las facultades y centros regionales; por los pasillos la veíamos y ahora los estudiantes dicen que ni la conocen. Ya basta tanta indiferencia”, manifestó Navarro.

El docente también señaló retrasos en pagos relacionados con entidades bancarias, cuotas del Seguro Social y aportes al Siacap, además de denunciar que algunos estudiantes llevan varias semanas sin recibir clases por falta de profesores.

“Hay estudiantes que van por la sexta semana y no tienen profesor. La situación ya es insostenible”, agregó.

Mientras tanto, la administración universitaria ha indicado que espera sostener conversaciones con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de buscar alternativas que permitan enfrentar la crisis económica que atraviesa la universidad.