Incendio en ‘food court’ de la Terminal 1 del Aeropuerto de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que el fuego fue controlado y que no se reportan personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que este miércoles se registró un incendio en el área del food court de la Terminal 1, situación que obligó a activar protocolos de emergencia y trasladar temporalmente operaciones hacia otras áreas del aeropuerto.

Según el comunicado oficial, el fuego fue controlado por unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto.

La administración indicó además que no se reportan personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

Como medida preventiva, las operaciones y vuelos fueron trasladados hacia la Terminal 2 y sectores habilitados del muelle mientras continúan las evaluaciones y adecuaciones necesarias.

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Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros con vuelos programados originalmente en la Terminal 1 dirigirse directamente a la Terminal 2 y mantenerse en comunicación con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus itinerarios.

El capitán Rogelio Leslie, del equipo de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto, informó que el fuego fue controlado por unidades del servicio de bomberos aeroportuarios con apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

“Tuvimos un incendio en la cocina de un restaurante, el cual fue controlado en su totalidad por el personal de bomberos de Tocumen y con el apoyo de los bomberos del Benemérito”, explicó.

Detalló que fue un incendio de grasa de cocina y este tipo de fuego emana bastante humo. Tras apagar el fuego, las labores se concentraron en la ventilación del sitio para desplazar el humo hacia zonas controladas, tanto del lado aire como del lado tierra del aeropuerto.

Pese a la situación, Leslie aseguró que las operaciones en la Terminal 2 y el muelle norte continúan funcionando normalmente.

“Se les pide a los pasajeros que no vengan al área central ni a la Terminal 1, sino que pasen directamente a la Terminal 2. Desde allí, mediante los buses internos, se les traslada sin afectaciones”, explicó.

Tocumen señaló que mantiene activos sus protocolos de seguridad y coordinación operativa para garantizar la continuidad de las operaciones.

“La situación se encuentra bajo control y el aeropuerto continúa operando con las adecuaciones necesarias para salvaguardar la seguridad de pasajeros, usuarios y colaboradores”, indicó la entidad en el comunicado.

La administración agregó que continuará brindando información a través de sus canales oficiales.