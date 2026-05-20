Balaceras a plena luz del día aumentan temor e incertidumbre entre ciudadanos

En las últimas semanas se han reportado ataques armados contra personas que viajaban en taxis, autos particulares e incluso grupos de ciudadanos, dejando víctimas colaterales heridas.

Ciudad de Panamá/La creciente ola de violencia que se registra en distintos puntos del país continúa generando temor e incertidumbre entre los ciudadanos, especialmente por los ataques armados que ocurren a plena luz del día y en vías altamente transitadas, poniendo en peligro tanto a conductores como a transeúntes.

El caso más reciente se registró en la vía Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto, en medio de horas pico, cuando un hombre fue atacado a tiros mientras se encontraba dentro de un vehículo. Aunque el ataque iba dirigido específicamente contra el ocupante del auto, la ráfaga de disparos alarmó a las personas que se encontraban en el área y volvió a encender las preocupaciones sobre la inseguridad.

“Dos personas en una motocicleta y también tenemos información de que esta persona, la víctima, lastimosamente pertenece a una organización criminal del sector de Santa María y ha sido vinculada a varios hechos delictivos”, indicó el mayor de la Policía Nacional, Gustavo Serrano.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima era conocida con el alias de “Jhon Wick” y presuntamente mantenía vínculos con el grupo criminal conocido como la mafia Filipinas de Santa María, organización señalada en varias investigaciones relacionadas con delitos y enfrentamientos entre pandillas.

Las autoridades también revelaron que el hombre había sido blanco de ataques en ocasiones anteriores, lo que refuerza la teoría de un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales.

Este nuevo hecho de sangre se suma a otros ataques armados registrados recientemente en sectores de Colón y el distrito de San Miguelito, donde varias personas han muerto o resultado heridas en medio de balaceras ocurridas en calles, autos particulares y áreas concurridas.

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“Hay un comportamiento inusual referente al pase de factura y, por ende, ya a la delincuencia no le importa el lugar, porque tienen que mandar un mensaje para que las otras pandillas conozcan los riesgos a los que se están enfrentando. Ahora es público”, explicó el criminólogo Mario Brathwaite.

La presidenta de la Apede, Julia de Sanctis, también manifestó su preocupación ante los recientes hechos violentos que han impactado a la ciudadanía.

Señaló que, con el paso de los años, se han registrado incidentes armados incluso en centros comerciales y sitios concurridos, situaciones que reflejan la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad y prevención del delito.

Otro de los casos recientes ocurrió en el sector de El Crisol, donde una pareja fue ejecutada a tiros en plena vía pública tras una persecución. Ambos hombres recibieron múltiples impactos de bala dentro del vehículo en el que se trasladaban.

Asimismo, en las últimas semanas se han reportado ataques armados contra personas que viajaban en taxis, autos particulares e incluso grupos de ciudadanos, dejando víctimas colaterales heridas cuando sicarios irrumpen en busca de integrantes de bandas rivales.

La preocupación entre la población aumenta debido a que estos hechos violentos se están registrando cada vez con mayor frecuencia en áreas urbanas y comerciales, en horarios de alto movimiento vehicular y peatonal.

Con información de Hellen Concepción