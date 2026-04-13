Escalada de violencia deja más de una decena de muertos en la capital en una semana

La Policía Nacional de Panamá ha intensificado operativos en las zonas afectadas, logrando la aprehensión de varios sospechosos, mientras se investiga su posible vinculación con los homicidios registrados.

Ciudad de Panamá/Una ola de violencia ha golpeado durante los últimos días distintos sectores de la ciudad de Panamá, dejando más de una decena de víctimas fatales entre hombres y mujeres, en medio de una creciente disputa entre grupos criminales.

De acuerdo con reportes preliminares, la cadena de hechos violentos habría iniciado el pasado lunes 6 de abril, cuando un joven fue asesinado a plena luz del día en la vía Domingo Díaz. El crimen, presuntamente por encargo, ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. y alertó a conductores y transeúntes tras múltiples detonaciones.

Tan solo 24 horas después, la violencia se trasladó al corregimiento de Río Abajo, donde una barraca ubicada en calle 11 y media fue escenario de un ataque armado con armas de grueso calibre. En el hecho murieron un hombre y una mujer, mientras que al menos diez personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad.

“Cuando se fractura un grupo de organización criminal como los que hay en Panamá, necesariamente los que estan por debajo del cabecilla, todos creen tener el derecho o la aspiración de dominar los grupos y ahí vienen las divisiones cuando se fragmentan dos o cuatro grupos”, indicó Carlos Icaza, policía retirado.

Los ataques continuaron en el mismo sector, cuando en otra barraca cercana sicarios irrumpieron disparando contra residentes, dejando dos víctimas fatales adicionales y varios heridos.

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El ambiente en estas comunidades se mantiene marcado por el temor, el luto y la incertidumbre, mientras los residentes aseguran que la violencia se ha intensificado por enfrentamientos entre pandillas fragmentadas que se disputan territorios vinculados al narcotráfico.

”Dos contenderos que iban hacia Europa, se extraviaron casi 3 toneladas de droga y resulta ser que no eran drogas, todo esto comenzó una escalada y sabíamos que podíamos tener situaciones de este tipo”, señaló Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

Mientras tanto, la violencia también se extendió a otros puntos de la capital. En el corregimiento de Calidonia, un joven fue asesinado a plena luz del día, en un hecho captado por cámaras de videovigilancia.

En el sector de Santa Cruz, otro hombre fue acribillado en la vía pública, mientras que en los edificios de Curundú se registró un tiroteo entre grupos rivales que dejó dos muertos, uno en el lugar y otro posteriormente en un centro hospitalario.

La situación alcanzó niveles aún más alarmantes cuando, en medio de esta espiral de violencia, un miembro de la Policía Nacional fue asesinado en el populoso barrio de El Chorrillo, presuntamente en medio de la confrontación entre pandillas.

Ante este panorama, la Policía Nacional ha intensificado operativos en las zonas afectadas, logrando la aprehensión de varios sospechosos, mientras se investiga su posible vinculación con los homicidios registrados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con información que permita dar con los responsables y frenar la ola de criminalidad que mantiene en alerta a la capital.

Con información de Hellen Concepción