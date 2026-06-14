Ataque a tiros en Buena Vista de Colón deja dos heridos, entre ellos un adolescente de 14 años

Colón, Colón/Dos personas resultaron heridas con arma de fuego, entre ellas un adolescente de 14 años, tras un ataque directo registrado en la calle Sexta del sector Las Praderas de Buena Vista, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, ambas víctimas fueron auxiliadas y trasladadas inicialmente a la Policlínica de Nuevo San Juan. Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fueron remitidas al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde permanecen bajo observación médica y con condición reservada.

Según el informe policial, las víctimas caminaban por una vereda del sector cuando un individuo salió repentinamente de unos herbazales y, sin mediar palabra, realizó varios disparos en su contra, para luego darse a la fuga.

Tras el hecho, agentes policiales iniciaron las diligencias correspondientes en el área, mientras que las autoridades competentes abrieron una investigación para identificar y capturar al responsable de este nuevo episodio de violencia registrado en la provincia de Colón.

Las pesquisas buscan determinar el móvil del ataque y establecer si existe algún vínculo entre las víctimas y el agresor.

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Con información de Néstor Delgado