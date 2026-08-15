Concejo Municipal: 'Llaves de la Ciudad' para la campeona mundial Nataly Delgado en sesión especial en Panamá Viejo

La sesión especial, convocada por los 507 años de fundación de la ciudad de Panamá, comenzó con más de una hora de retraso.

Ciudad de Panamá/El Concejo Municipal de Panamá trasladó su sesión al antiguo Convento de las Monjas de la Concepción, dentro del Complejo Monumental Histórico de Panamá Viejo, como parte de la conmemoración de los 507 años de fundación de la ciudad.

Durante la sesión está prevista la entrega de un pergamino oficial y la "Llave de la muy noble y leal ciudad de Panamá" a la boxeadora veragüense Nataly Delgado, campeona mundial supermosca —115 libras— de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La sesión había sido programada para las 6:00 p.m., pero registraba más de una hora de retraso. La realización simultánea de los desfiles en las calles cercanas al conjunto monumental dificultó el acceso al lugar.

Al momento del reporte, habían llegado aproximadamente la mitad de los 26 representantes que integran el Concejo Municipal. También se esperaba la asistencia del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, y de invitados de la Asamblea Nacional.

Dorindo Vega Moreno, presidente del Concejo Municipal y representante del corregimiento de la 24 de Diciembre, explicó que la boxeadora sería la invitada especial de la jornada.

“Se traslada el Concejo Municipal aquí al Convento de las Monjas. El día de hoy también tenemos una hija meritoria de Panamá, que es la campeona mundial de boxeo, Nataly Delgado”, expresó Vega.

Además de los reconocimientos, los ediles abordarían proyectos incluidos habitualmente en la agenda del Concejo Municipal.

Delgado conquistó en junio el campeonato mundial supermosca de la AMB, correspondiente a las 115 libras.

Con información de María De Gracia.